Дешевле, чем в России: 3 страны, где на 100 тысяч рублей можно жить у моря – райский уголок без лишних трат

Многие люди убеждены, что жизнь за границей требует огромных расходов. На самом деле это не совсем так, особенно если говорить о странах Юго-Восточной Азии.

В этом регионе на 100 тысяч рублей в месяц можно прожить без забот. Тревел-блогер Алекс Кутовой назвал три бюджетных направления для длительного отпуска.

Вьетнам

Месячного дохода в 100 тысяч рублей (примерно 1300 долларов) здесь достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать. Однако для обычной комфортной жизни без излишеств хватит и 900 долларов в месяц.

Уютную студию в 10 минутах от пляжа можно снять за 300 долларов, а обед в местном кафе обойдется в 5 долларов. Кроме того, готовка дома часто выходит дороже, потому что привычные европейцу продукты в Азии стоят недешево.



Визовый вопрос решается довольно просто: можно находиться 45 дней без визы или оформить электронное разрешение за 25 долларов.

Единственный минус - с октября по январь в центральной части Вьетнама продолжается сезон дождей.

legion-media

Камбоджа

Здесь можно жить у моря даже дешевле, чем во Вьетнаме. Для удобства иностранцев здесь в ходу американские доллары наравне с местной валютой.

Приличную квартиру в пляжных городах (Сиануквиль или Кампот) можно снять за 400 долларов, а комфортный месячный бюджет на все остальное составляет около 800 долларов.

Поэтому на 100 тысяч рублей в Камбодже можно жить с настоящим комфортом. Например, снимать жилье с собственным бассейном, каждый день ходить в рестораны и много путешествовать по стране.

Однако у этой страны есть и серьезные минусы:

инфраструктура развита плохо, а дороги далеко не везде хорошие;

слабая медицина;

на улицах возможны кражи телефонов с мотоциклов.

legion-media

Бали

Здесь жизнь дороже, чем во Вьетнаме или Камбодже, однако многие выбирают это место из-за его уникальной природы. Неудивительно, что остров давно стал одним из самых популярных направлений для зимовки среди русских.

В модных районах (Чангу или Семиньяке) студия стоит около 1000 долларов, но в спокойных местах (Амед, Ловина или Санур) легко найти жилье за 400-700 долларов.

Обед в небольшой кафешке обойдется в 3 доллара. Если же ходить в заведения для туристов, то за раз можно потратить 20 долларов. Визовый вопрос на Бали решается так: россияне получают 30 дней бесплатно по прилету, а потом могут продлить пребывание еще на 30 дней за 50 долларов.

legion-media

