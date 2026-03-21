1 г в воду – и толстянку не узнать: сидит по белым облаком цветов – штампует сочные листья без передышки
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
1 г в воду – и толстянку не узнать: сидит по белым облаком цветов – штампует сочные листья без передышки

Опубликовано: 21 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
Как оживить толстянку и простимулировать ее на пышное цветение 

Толстянка есть в коллекции многих цветоводов. Ведь это симпатичное растение, которое считается символом богатства и способно украсить любую комнату. Более того, в определенных условиях толстянка может выпустить белоснежное облако соцветий. Как добиться этого, рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

По словам эксперта, радовать цветением может только толстянка старше 5 лет. Если ваше "денежное дерево" пока молодое, то лучше стимулировать его на активный рост, а не на бутонизацию.

Чтобы крассула зацвела, важно создать для нее комфортные условия:

  • убрать подальше от телевизора, компьютера и батареи отопления:
  • температура воздуха должна быть от +20 до +25 градусов;
  • толстянка предпочитает солнечное и светлое место;
  • весной и летом толстянку нужно поливать 1 раз в неделю, а осенью и зимой – 1 раз в 2 недели;
  • горшок не должен быть слишком тесным;
  • если крассула напрочь отказывается цвести, пересадите ее в новый горшок.

Подкормка для цветения и активного роста

Важную роль при запуске цветения и стимуляции роста толстянки играют подкормки. Если "денежное дерево" замерло в росте, то нужно растворить 1 грамм борной кислоты в 1 стакане горячей воды. Затем довести объем подкормки до 1 литра, все размешать и полить толстянку под корень.

Борная кислота простимулирует рост листьев, укрепит корневую систему и поможет толстянке выпустить цветы.

Идеальное соотношение

Кроме того, толстянка с благодарностью реагирует на подкормку любым универсальным удобрением для суккулентов. Но при его покупке важно обращать внимание на процентное соотношение 3 самых главных компонентов: азота (N), фосфора (Р) и калия (К). Оно всегда указано на этикетке.

Дело в том, что избыток азота у толстянки приводит к загниванию корней. Поэтому важно выбирать такое удобрения, где азота будет меньше всего. Идеальным станет соотношение: 9-18-24. То есть одна доля азота, две – фосфора и четыре – калия.

Ранее мы сообщали, чем еще порадовать толстянку.

