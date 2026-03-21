3 самые ленивые породы кошек: им нужен только диван и колени хозяина – ноль разрушений, максимум идиллии

Не всем владельцам домашних животных подходят высокоактивные и игривые кошки. Зачастую предпочтение отдается спокойным и ласковым питомцам, не требующим физической активности. Ниже представлены три породы, которые идеально соответствуют такому образу жизни.
Персидская кошка отличается спокойным нравом и ненавязчивым поведением. Эти кошки послушны, уравновешены и сильно привязаны к своим владельцам. Они предпочитают проводить время в комфортной обстановке, наслаждаясь вниманием и лаской, а также хорошо переносят периоды одиночества.
Рагамаффин — это бесконфликтная порода, обладающая исключительным терпением. Эти кошки излучают спокойствие и позитив, не проявляя выраженных хищнических инстинктов. Они часто ленивы, но при этом очень ласковы, любят своих владельцев и легко уживаются с другими домашними животными или детьми. Рагамаффин является родственной породой рэгдолла.
Бурманская кошка характеризуется чрезвычайно дружелюбным и покладистым характером. Это спокойные и умные животные, которые прекрасно ладят с людьми, не требуя при этом постоянного внимания.
Ранее мы рассказали, как завоевать доверие кошки.