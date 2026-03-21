3 самые ленивые породы кошек: им нужен только диван и колени хозяина – ноль разрушений, максимум идиллии
3 самые ленивые породы кошек: им нужен только диван и колени хозяина – ноль разрушений, максимум идиллии

Опубликовано: 21 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
Названы спокойные породы кошек

Не всем владельцам домашних животных подходят высокоактивные и игривые кошки. Зачастую предпочтение отдается спокойным и ласковым питомцам, не требующим физической активности. Ниже представлены три породы, которые идеально соответствуют такому образу жизни.

Персидская кошка отличается спокойным нравом и ненавязчивым поведением. Эти кошки послушны, уравновешены и сильно привязаны к своим владельцам. Они предпочитают проводить время в комфортной обстановке, наслаждаясь вниманием и лаской, а также хорошо переносят периоды одиночества.

Рагамаффин — это бесконфликтная порода, обладающая исключительным терпением. Эти кошки излучают спокойствие и позитив, не проявляя выраженных хищнических инстинктов. Они часто ленивы, но при этом очень ласковы, любят своих владельцев и легко уживаются с другими домашними животными или детьми. Рагамаффин является родственной породой рэгдолла.

Бурманская кошка характеризуется чрезвычайно дружелюбным и покладистым характером. Это спокойные и умные животные, которые прекрасно ладят с людьми, не требуя при этом постоянного внимания.

Автор:
Ксения Сафрыгина
