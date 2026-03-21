Если есть курица и грибы: Готовлю салат "Пышная лисья шубка" - про "Оливье" забыла

Опубликовано: 21 марта 2026 07:32
 Проверено редакцией
Рецепт вкусного салата скурицей и грибами.

Приготовление салатов - целое исскусство. Стоит изменить 1-2 ингредиента, и получится совсем новое, необычное блюдо.

На канале "Простые рецепты" дают способ приготовления салата "Пышная лисья шубка", он гораздо оригинальнее надоевшего всем "Оливье".

Для приготовления салата необходимо взять такие продукты:

  • 3 картофелины;
  • 200 г шампиньонов;
  • 1 луковицу;
  • 1 куриное филе;
  • 2 зубца чеснока;
  • 2 моркови;
  • 3 яйца;
  • майонез и соль;
  • зелень для украшения блюда.

Приготовления салата по шагам

  1. Подготовим продукты для салата.
  2. Картошку отварим и очистим, а потом нарежем мелкими кубиками. Сформируем из картофеля 1 слой салата, подсолим его и смажем майонезом.
  3. Грибы нережем, лук измельчим. Поджарим на разогретой с маслом сковороде, немного подсолим. Остудим содержимое сковородки и выложим 2 слоем, майонезом смазывать его не будем, грибы и лук и так сочные.
  4. Курицу отварим, остудим, добавим майонез, выложим следующим слоем салата, не забудем немного подсолить.
  5. Яйца сварим, белки отделим от желтков, натрём и выложим 4 слоем салата, смажем майонезом.
  6. Морковь отварим, остудим, натрём крупно, смажем майонезом и добавим немного соли.
  7. Украсим верх салата измельчённым яичным желтком, сверху выложим несколько веточек зелени.

Салат "Пышная лисья шубка" готов, перед подачей на стол его необходимо 2-3 часа настоять в холодильнике, так слои уплотнятся.

Блюдо получится сытным, вкусным, невероятно ароматным. Можно без опасения подать его гостям, точно останутся в восторге.

Ранее издание рассказывало, как приготовить вкусные фрикадельки с грибным соусом, идеальны к любому гарниру.

Автор:
Марина Котова
