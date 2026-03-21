Если есть курица и грибы: Готовлю салат "Пышная лисья шубка" - про "Оливье" забыла

Приготовление салатов - целое исскусство. Стоит изменить 1-2 ингредиента, и получится совсем новое, необычное блюдо.
На канале "Простые рецепты" дают способ приготовления салата "Пышная лисья шубка", он гораздо оригинальнее надоевшего всем "Оливье".
Для приготовления салата необходимо взять такие продукты:
- 3 картофелины;
- 200 г шампиньонов;
- 1 луковицу;
- 1 куриное филе;
- 2 зубца чеснока;
- 2 моркови;
- 3 яйца;
- майонез и соль;
- зелень для украшения блюда.
Приготовления салата по шагам
- Подготовим продукты для салата.
- Картошку отварим и очистим, а потом нарежем мелкими кубиками. Сформируем из картофеля 1 слой салата, подсолим его и смажем майонезом.
- Грибы нережем, лук измельчим. Поджарим на разогретой с маслом сковороде, немного подсолим. Остудим содержимое сковородки и выложим 2 слоем, майонезом смазывать его не будем, грибы и лук и так сочные.
- Курицу отварим, остудим, добавим майонез, выложим следующим слоем салата, не забудем немного подсолить.
- Яйца сварим, белки отделим от желтков, натрём и выложим 4 слоем салата, смажем майонезом.
- Морковь отварим, остудим, натрём крупно, смажем майонезом и добавим немного соли.
- Украсим верх салата измельчённым яичным желтком, сверху выложим несколько веточек зелени.
Салат "Пышная лисья шубка" готов, перед подачей на стол его необходимо 2-3 часа настоять в холодильнике, так слои уплотнятся.
Блюдо получится сытным, вкусным, невероятно ароматным. Можно без опасения подать его гостям, точно останутся в восторге.
