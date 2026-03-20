Фрикадельки, от которых невозможно оторваться: секрет в особенном грибном соусе

Сочные куриные фрикадельки, пропитанные грибным соком.

Рецептом фрикаделек в грибном соусе поделилась автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".

Ингредиенты

куриный фарш — 500-600 г, белые грибы — 180-200 г, сметана 15–20% — 200-250 г, петрушка — небольшой пучок, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, сухой чеснок — по вкусу, сливочное масло — 15-20 г, лук — по желанию

Приготовление

Сначала я подготавливаю фарш. Добавляю соль, чёрный перец и сухой чеснок, хорошо перемешиваю и слегка отбиваю, чтобы масса стала более однородной и сочной.

Формирую небольшие фрикадельки размером с грецкий орех. Обжариваю их на разогретой сковороде с растительным маслом по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. До готовности не довожу — они потом «дойдут» в соусе. Перекладываю на тарелку.

В той же сковороде обжариваю подготовленные грибы. Сначала выпариваю лишнюю влагу, затем добавляю кусочек сливочного масла и довожу грибы до лёгкой золотистой корочки. Если использую лук — добавляю его на этом этапе и жарю до мягкости.

Когда грибы готовы, добавляю сметану и перемешиваю. Если соус получается густым, вливаю немного воды или бульона. Солю, перчу и довожу до лёгкого кипения.

Возвращаю фрикадельки в сковороду, аккуратно перемешиваю, чтобы они покрылись соусом. Убавляю огонь, накрываю крышкой и тушу около 10-12 минут — за это время мясо становится мягким, а соус густеет.

В конце посыпаю всё мелко нарезанной петрушкой, даю постоять пару минут — и можно подавать.

Примерное время приготовления: 30 минут

