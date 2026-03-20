Больше не покупаю пастилу: этот рецепт заменил магазинную полностью

Эта домашняя пастила получается воздушной, нежной и буквально тает во рту.

По вкусу пастила очень напоминает ту самую классическую из магазина, но при этом она полностью натуральная и без лишних добавок. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Ириной Хлебниковой".

Ингредиенты

яблочное пюре густое — 700 г, сахар — 500 г, яичный белок — 1 шт., сахарная пудра — для посыпки

Для сиропа: агар-агар — 7 г, вода — 150 мл, сахар — 300 г

Приготовление

Сначала я заливаю агар-агар холодной водой и оставляю набухать примерно на 1-2 часа.

Параллельно готовлю яблочное пюре: запекаю яблоки до мягкости, пробиваю блендером и протираю через сито. Важно, чтобы пюре получилось густым и однородным.

Затем начинаю взбивать пюре — оно должно немного посветлеть и увеличиться в объёме. Добавляю яичный белок и продолжаю взбивать до пышной, воздушной массы. Постепенно всыпаю сахар и взбиваю до полного растворения — масса становится светлой и плотной.

Теперь варю сироп: нагреваю агар-агар до растворения, добавляю сахар и довожу до кипения. Провариваю пару минут, пока сироп слегка не загустеет.

Горячий сироп тонкой струйкой вливаю в яблочную массу, продолжая взбивать. После этого ещё 2-3 минуты довожу массу до однородности. Готовую массу выливаю в форму с пергаментом, разравниваю слоем примерно 3 см и убираю в холодильник на 20 минут.

Далее оставляю при комнатной температуре на 6-8 часов, чтобы сверху образовалась корочка. Затем переворачиваю пласт, снимаю бумагу, нарезаю на кусочки и раскладываю их на противне.

Подсушиваю в духовке при 50°C с приоткрытой дверцей около 5-6 часов. Готовую пастилу остужаю и обваливаю в сахарной пудре.

Примерное время приготовления: 30 минут + 8-12 часов на сушку

