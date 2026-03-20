Без дрожжей и соды: Готовлю вкусное печенье всего за 10 минут - настоящий экспресс-десерт

Не всегда на приготовление вкусного десерта необходимо тратить весь вечер. Пользуйтесь быстрыми рецептами, и блюдо будет на столе за рекордно короткое время.
Для приготовления вкусного печенья нужно взять:
Для приготовления вкусного печенья нужно взять:
- 250 г муки;
- 1 яйцо;
- 100 г сахара;
- 100 г сливочного масла;
- 10 г ванилина;
- 10 г разрыхлителя;
- корицу в порошке - для присыпки.
Способ приготовления простого печенья по шагам
- В глубокой миске необходимо при помощи вилки смешать сырое яйцо с сахаром, добиться, чтобы крупинки растворились.
- В ту же посуду всыпать ванилин, перемешиать ещё раз.
- Сливочное масло растопить при помощи микроволновки или водяной бани, соединить с сахаром и яйцом.
- Муку смешать с разрыхлителем и всё высыпать к яичной массе.
- Вымешать мягкое нелипкое тесто, собрать его в комок, а потом разделить на 13-14 частей.
- Духовой шкаф заранее разогреть до 180 градусов.
- На противень выстелить лист пергаментной бумаги.
- Из теста скатать "колобки", каждый прижать к противню вилкой, делая узоры.
- Отправить заготовки в духовку всего на 10 минут, после чего присыпать готовое печенье корицей и подать к чаю или кофе.
Простой, быстрый и очень вкусный десерт для всей семьи! Печенье вкусное и в холодном виде, можно есть его и на следующий день, но можете быть уверены, "сметут" его сразу и попросят добавки!
