Без дрожжей и соды: Готовлю вкусное печенье всего за 10 минут - настоящий экспресс-десерт
Без дрожжей и соды: Готовлю вкусное печенье всего за 10 минут - настоящий экспресс-десерт

Опубликовано: 20 марта 2026 04:28
 Проверено редакцией
Рецепт приготовления вкусного печенья в духовке.

Не всегда на приготовление вкусного десерта необходимо тратить весь вечер. Пользуйтесь быстрыми рецептами, и блюдо будет на столе за рекордно короткое время.

Приготовление самого элементарного печенья описывают на тематическом канале "Простые рецепты", вам точно понравится способ приготовления этого экспресс-десерта.

Для приготовления вкусного печенья нужно взять:

  • 250 г муки;
  • 1 яйцо;
  • 100 г сахара;
  • 100 г сливочного масла;
  • 10 г ванилина;
  • 10 г разрыхлителя;
  • корицу в порошке - для присыпки.

Способ приготовления простого печенья по шагам

  1. В глубокой миске необходимо при помощи вилки смешать сырое яйцо с сахаром, добиться, чтобы крупинки растворились.
  2. В ту же посуду всыпать ванилин, перемешиать ещё раз.
  3. Сливочное масло растопить при помощи микроволновки или водяной бани, соединить с сахаром и яйцом.
  4. Муку смешать с разрыхлителем и всё высыпать к яичной массе.
  5. Вымешать мягкое нелипкое тесто, собрать его в комок, а потом разделить на 13-14 частей.
  6. Духовой шкаф заранее разогреть до 180 градусов.
  7. На противень выстелить лист пергаментной бумаги.
  8. Из теста скатать "колобки", каждый прижать к противню вилкой, делая узоры.
  9. Отправить заготовки в духовку всего на 10 минут, после чего присыпать готовое печенье корицей и подать к чаю или кофе.

Простой, быстрый и очень вкусный десерт для всей семьи! Печенье вкусное и в холодном виде, можно есть его и на следующий день, но можете быть уверены, "сметут" его сразу и попросят добавки!

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить домашний майонез.

Марина Котова
