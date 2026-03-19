Майонез больше не покупаю: готовлю домашний вариант без консервантов и гораздо вкуснее

Опубликовано: 19 марта 2026 22:31
 Проверено редакцией
Этот домашний майонез получается густым, нежным и очень насыщенным по вкусу.

Готовлю его время от времени, когда хочется чего-то натурального и по-настоящему вкусного — делается буквально за несколько минут, а результат всегда радует. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Вкусно и полезно".

Ингредиенты

яйца — 3 шт., масло растительное — 280–300 мл, соль — 1/2 ч. л., сахар — 1 ст. л., уксус — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л. (по желанию + 1 ч. л. зерновой)

Приготовление

Сначала я отвариваю яйца всмятку, остужаю, очищаю и разрезаю на несколько частей. Перекладываю их в чашу блендера, добавляю соль и сахар и начинаю измельчать до однородности.

Затем постепенно, тонкой струйкой, вливаю растительное масло, продолжая взбивать. Массу довожу до нужной густоты — она становится кремовой и плотной.

После этого добавляю уксус и горчицу. Иногда беру обычную и зерновую — так вкус получается более интересным. Ещё раз всё хорошо взбиваю — и майонез готов.

Храню его в холодильнике не более 3–4 дней.

Примерное время приготовления: 10 минут

Автор:
Александр Асташкин
