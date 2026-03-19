Майонез больше не покупаю: готовлю домашний вариант без консервантов и гораздо вкуснее

Готовлю его время от времени, когда хочется чего-то натурального и по-настоящему вкусного — делается буквально за несколько минут, а результат всегда радует. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Вкусно и полезно".
Ингредиенты
яйца — 3 шт., масло растительное — 280–300 мл, соль — 1/2 ч. л., сахар — 1 ст. л., уксус — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л. (по желанию + 1 ч. л. зерновой)
Приготовление
Сначала я отвариваю яйца всмятку, остужаю, очищаю и разрезаю на несколько частей. Перекладываю их в чашу блендера, добавляю соль и сахар и начинаю измельчать до однородности.
Затем постепенно, тонкой струйкой, вливаю растительное масло, продолжая взбивать. Массу довожу до нужной густоты — она становится кремовой и плотной.
После этого добавляю уксус и горчицу. Иногда беру обычную и зерновую — так вкус получается более интересным. Ещё раз всё хорошо взбиваю — и майонез готов.
Храню его в холодильнике не более 3–4 дней.
Примерное время приготовления: 10 минут
Ранее мы писали о том, как за 20 минут приготовить сытный ужин.