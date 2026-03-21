2 таблетки в воду – и замиокулькас выпускает рахисы один за другим: растет как бешеный, мощный старт после зимы

Чем подкормить замиокулькас в марте

Многие цветоводы замечают, что к концу зимы комнатные растения выглядят уставшими. Даже неприхотливый замиокулькас теряет свою былую силу.

В этот период почва в горшке истощается, и цветку не хватает питательных веществ. В результате рост останавливается, а старые листья меняют цвет с насыщенного зеленого на желтый.

Однако "долларовое дерево" можно быстро реанимировать. Сделать это поможет простое средство, которое есть в каждой домашней аптечке.

Простая подкормка

Стимулировать рост и вернуть замиокулькасу здоровый вид можно с помощью аспаркама. Этот препарат содержит калий и магний - два элемента, которые необходимы для полноценного развития растения. Аспаркам помогает наладить фотосинтез, защищает корни от гнили и препятствует появлению плесени на поверхности грунта.

Как приготовить "бодрящий" раствор

Для этого понадобится не только аспаркам, но и натуральная корица. Залейте чайную ложку порошка корицы 500 мл теплой воды и оставьте смесь на 2 часа настаиваться.

Долейте воды до общего объема 1 литр, добавьте 2 измельченные таблетки аспаркама и тщательно перемешайте. Поливать цветок составом нужно только по увлажненной почве, чтобы не повредить корневую систему.

В чем польза ингредиентов

Такое сочетание компонентов работает комплексно. Аспаркам выступает в роли минерального удобрения, а корица действует как природный стимулятор роста. Кроме того, она обладает мощными антисептическими свойствами и отпугивает многих вредителей.

Важное предостережение

При использовании любых удобрений, даже самых безобидных, важно соблюдать меру. Избыток питательных веществ опаснее, чем их недостаток, так как может вызвать химический ожог корней.

Поэтому подкармливайте замиокулькас не чаще одного раза в 3 недели. Лучше недокормить растение, чем переборщить с частотой поливов, сообщает "Маленькая Дача".

