Что будет, если оставить зарядник в розетке: расход энергии вхолостую — не главная проблема

У многих есть привычка оставлять в розетке зарядное устройство от смартфона. Насколько это безопасно, и что будет, если оставить его в розетке, рассказали эксперты. Даже когда к зарядному устройству не подключён телефон, через него продолжает течь ток. Это явление называют «холостое потребление».
Современные качественные адаптеры потребляют в таком режиме 0,1–0,5 Вт, что за год даёт около 1–4 кВт·ч. Для одного устройства это незначительная сумма, но если в доме постоянно включено несколько зарядок, расход становится ощутимым.
Однако основные риски не в потерях электричества, а в состоянии самого адаптера. В дешёвых и несертифицированных зарядках, купленных абы где, при постоянном нахождении под напряжением внутренние компоненты нагреваются и могут деградировать. Это увеличивает риск короткого замыкания и пожара. Оригинальные и сертифицированные зарядные устройства (известных брендов, с маркировкой CE, FCC, RoHS) значительно безопаснее, но даже их лучше вынимать из розетки при длительном отсутствии дома.
Особый случай — встраиваемые USB-розетки. Они по определению всегда под напряжением, но изначально рассчитаны на такой режим и должны отвечать повышенным требованиям надёжности. Стоимость качественных начинается от 4–5 тысяч рублей.
Чтобы избежать рисков, обращайте внимание на признаки неисправности устройства:
- треснувший или деформированный корпус;
- сильный нагрев провода или корпуса даже без нагрузки;
- жужжание или искрение при включении.
Если зарядка соответствует хотя бы одному из этих пунктов, её следует заменить.
Чтобы снизить риски и сэкономить электроэнергию, покупайте сертифицированные зарядки известных брендов и не оставляйте их в розетках на время длительного отсутствия, рекомендует эксперт. Самое современное решение для дома - установить мастер-выключатель, который обесточивает все или выбранные розетки одним движением.
