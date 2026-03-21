Что будет, если оставить зарядник в розетке: расход энергии вхолостую — не главная проблема
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Что будет, если оставить зарядник в розетке: расход энергии вхолостую — не главная проблема

Опубликовано: 21 марта 2026 07:05
 Проверено редакцией
Можно ли оставлять зарядку в розетке - в давнем споре поставлена точка

У многих есть привычка оставлять в розетке зарядное устройство от смартфона. Насколько это безопасно, и что будет, если оставить его в розетке, рассказали эксперты. Даже когда к зарядному устройству не подключён телефон, через него продолжает течь ток. Это явление называют «холостое потребление».

Современные качественные адаптеры потребляют в таком режиме 0,1–0,5 Вт, что за год даёт около 1–4 кВт·ч. Для одного устройства это незначительная сумма, но если в доме постоянно включено несколько зарядок, расход становится ощутимым.

Однако основные риски не в потерях электричества, а в состоянии самого адаптера. В дешёвых и несертифицированных зарядках, купленных абы где, при постоянном нахождении под напряжением внутренние компоненты нагреваются и могут деградировать. Это увеличивает риск короткого замыкания и пожара. Оригинальные и сертифицированные зарядные устройства (известных брендов, с маркировкой CE, FCC, RoHS) значительно безопаснее, но даже их лучше вынимать из розетки при длительном отсутствии дома.

Особый случай — встраиваемые USB-розетки. Они по определению всегда под напряжением, но изначально рассчитаны на такой режим и должны отвечать повышенным требованиям надёжности. Стоимость качественных начинается от 4–5 тысяч рублей.

Чтобы избежать рисков, обращайте внимание на признаки неисправности устройства:

  • треснувший или деформированный корпус;
  • сильный нагрев провода или корпуса даже без нагрузки;
  • жужжание или искрение при включении.

Если зарядка соответствует хотя бы одному из этих пунктов, её следует заменить.

Чтобы снизить риски и сэкономить электроэнергию, покупайте сертифицированные зарядки известных брендов и не оставляйте их в розетках на время длительного отсутствия, рекомендует эксперт. Самое современное решение для дома - установить мастер-выключатель, который обесточивает все или выбранные розетки одним движением.

Ранее Городовой рассказал, где в России купить трешку по цене смартфона.

