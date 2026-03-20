Вот где купить трешку по цене айфона: здесь есть блага мегаполисов, добрые люди, перламутровые облака и романтика Русского Севера – рай для удаленщиков

Где в России самые дешевые квартиры и почему молодежь так манит Заполярье

В этом российском городе действительно можно купить полностью функциональную и готовую к проживанию трехкомнатную квартиру всего за 250-300 тыс. р. В последнее время молодежь все чаще осознанно переезжает на Север, пользуясь всеми преимуществами компактного города. Речь идет о Воркуте с ее особенным северным сообществом и прекрасной арктической природой.

Почему Воркута стала лакомым кусочком

Эксперт и автор портала Циан Татьяна Гончарова рассказала, почему за последние месяцы вокруг Воркуты с ее жильем практически за бесценок сформировался нешуточный интерес.

Люди, которые никуда не уезжали или целенаправленно сюда переехали, отмечают развитую местную инфраструктуру: здесь есть сетевые магазины продуктов и бытовой техники, сервисы доставки, маркетплейсы, такси, аптеки, кафе и рестораны. Работают технический университет, драмтеатр, спорткомплексы с бассейном, проводятся различные фестивали. Представлены почти все федеральные провайдеры интернет-услуг и связи.

Воркута – довольно безопасный город: местные жители очень добрые и отзывчивые. Они любят кооперироваться и всячески помогают друг другу.

Подводные камни

В то же время эксперт Диана Кулманакова отмечает подводные камни дешевого жилья. Жизнь в Воркуте – серьезное испытание для психики, поскольку 8 месяцев в год здесь длится полярная ночь, дуют промозглые ветра, а лето короткое и довольно прохладное. Коммуналка здесь «кусается»: за трешку на отопление может уходить 15 тысяч рублей ежемесячно.

Хотя в Воркуте действуют северные надбавки и районные коэффициенты, шахты закрываются, количество рабочих мест неуклонно уменьшается. Конечно, это не расстроит программистов, дизайнеров, аналитиков и других специалистов, которым для работы нужен только ноутбук с выходом в интернет.

Действительно ли люди массово переезжают в Воркуту

По словам местных властей, в 2025 году отток населения впервые сравнялся с притоком. Мэр Воркуты Игорь Гурьев отмечает, что у города есть план развития до 2035 г. с финансированием в 330 млрд р.

Однако говорить о массовом тренде еще рано. Татьяна Гончарова отмечает, что количество запросов «купить квартиру в Воркуте» после резонансных историй о переезде в Заполярье достигло десятки тысяч. Но это скорее всплеск любопытства, а не фактическое намерение стать владельцем дешевой недвижимости. Тренд среди зумеров есть, но его масштабы пока скромные.

Ранее портал «Городовой» рассказал о древнем городе 1648 года.