Древний город 1648 года: приезд туда словно прыжок в старину - как живут потомки ремесленников и купцов сегодня

Что посетить в древнейшем городе Урала

Кунгур - это не просто город, а настоящая жемчужина Прикамья, где история переплетается с природными чудесами. Расположенный всего в 80 километрах от Перми, на живописных берегах реки Сылвы, он словно мост между Европой и Азией, между Уралом и Прикамьем. Некогда важный торговый перекресток, Кунгур и сегодня манит путешественников своей уникальной атмосферой и множеством достопримечательностей, пишет "Ураловед". Основан населенный пункт в 1648 году.

Кунгурская ледяная пещера

Это, пожалуй, главная визитная карточка города. Седьмая по протяженности гипсовая пещера в мире, она поражает воображение своими ледяными гротами и подземными озерами. Из восьми километров общей длины, две тысячи доступны для туристов, позволяя каждому окунуться в мир вечной мерзлоты, возраст которой оценивается в 10-12 тысяч лет. Неудивительно, что местные жители веками использовали эти природные холодильники для хранения припасов.

Пуп Земли

В 2007 году на одной из городских смотровых площадок появился необычный монумент – «Пуп Земли». Это место выбрано не случайно: здесь сходятся семь дорог – пять автомобильных, пешеходная и две водные. Гранитная полусфера, ориентированная по сторонам света, стала настоящим магнитом для туристов. Говорят, если прикоснуться к «пупу» и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Деревня Ермака

Для тех, кто хочет окунуться в атмосферу старинного русского быта, открыта «Деревня Ермака». Этот музей под открытым небом, расположенный у подножия Ледяной горы, где находится знаменитая пещера, позволяет познакомиться с крестьянским укладом жизни и почувствовать дух прошлых столетий.

"Небесная ярмарка"

А летом Кунгур превращается в столицу воздухоплавания, принимая «Небесную ярмарку». С 2002 года этот фестиваль собирает пилотов тепловых аэростатов со всей России и из-за рубежа, превращая небо над городом в яркое, незабываемое зрелище. Десятки тысяч участников и гостей съезжаются сюда, чтобы стать частью этого волшебного события.

Отзыв туриста

"Кунгур – это город, который умеет удивлять. Здесь каждый найдет что-то для себя: от захватывающих природных чудес до исторических памятников и ярких культурных событий. Приезжайте и убедитесь сами", - поделилась Светлана из Самары.

