Стоит ли покупать путевки в Анапу на лето-2026: мнение эксперта и 3 альтернативы для пляжного отдыха

Лето 2026 года ставит перед теми, кто планирует свой отпуск на российских курортах, непростой выбор. После прошлогодних событий, когда экологическая проблема в Керченском проливе вынудила закрыть пляжи, популярнейшее направление для семейного отдыха оказалось под вопросом. Тысячи россиян, привыкших проводить каникулы в Анапе, теперь размышляют: стоит ли в этом году выбирать именно это место?
Мнение эксперта
Ситуация действительно неоднозначная, и мнения специалистов неутешительны.
«Будет все, как в том году. Несмотря на то что тяжелые фракции мазута сейчас легли на дно благодаря зимним температурам, летом он будет всплывать к поверхности и просачиваться", - рассказал порталу "Nsn" руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев.
Однако, к счастью, Россия предлагает множество других прекрасных мест для отдыха и эксперты уже подготовили несколько достойных альтернатив, пишет портал "Санатории-России".
Азовское море
Для семей с малышами отличным выбором станет Азовское море. Его мелководные, теплые заливы и пологие песчаные пляжи с безопасным входом в воду идеально подходят для детского отдыха. Кроме того, этот регион славится своими возможностями для оздоровления: здесь можно совместить пляжный релакс с лечебными грязями и термальными источниками.
Каспийское побережье
Это направление набирает обороты и привлекает все больше туристов. Его главные козыри – это удивительное сочетание морских пейзажей, величественных гор, богатой истории и уникальной местной культуры. Пляжи здесь в основном песчаные, с удобным заходом в воду, а отсутствие медуз делает отдых еще более комфортным. Добраться до этих мест не составит труда ни поездом, ни самолетом. А вкусная местная кухня и разнообразные экскурсии станут приятным дополнением к вашему путешествию.
Балтийское море
Если вы предпочитаете более прохладный климат и атмосферу европейских курортов, обратите внимание на курорты Балтийского моря в Калининградской области. Здесь вас ждут освежающий морской бриз, живописные променады, очаровательная архитектура и неповторимая природа Куршской косы. Стоит помнить, что вода в Балтийском море прогревается не так быстро, поэтому лучшим временем для купания считается вторая половина июля и август.
