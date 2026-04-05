Советский город, название которого нельзя было произносить вслух: посреди тайги, отрезанный от мира – как жили люди на его территории
Советский город, название которого нельзя было произносить вслух: посреди тайги, отрезанный от мира – как жили люди на его территории

Опубликовано: 5 апреля 2026 13:02
 Проверено редакцией
Закрытый город, куда невозможно попасть по сей день

На картах он отсутствовал. Почтовая корреспонденция не доставлялась, адреса отсутствовали. Жители не имели возможности рассказать родственникам о своем местонахождении. Это – реальная история советского периода.

Каким образом возникали безымянные города?

После Второй мировой войны СССР активно включился в ядерную гонку. Возникла острая потребность в реакторах, обогатительных комбинатах, испытательных полигонах, и все эти объекты требовали абсолютной секретности.

Размещение подобных объектов вблизи существующих городов было неприемлемо из соображений безопасности и конфиденциальности.

Было найдено решение, которое одновременно являлось простым и тревожным: строительство целых городов в отдаленных регионах, таких как тайга, тундра, горные массивы, где до ближайшего населенного пункта были сотни километров. Территория огораживалась колючей проволокой, устанавливались контрольно-пропускные пункты. И все упоминания о таких объектах исключались из официальных документов.

Таким образом возникли закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО). В обиходе их называли «почтовыми ящиками», «сороковками» или просто по номеру: Арзамас-16, Красноярск-26, Томск-7.

Томск-7: город, отсутствующий на официальных картах

Одним из наиболее известных примеров является Томск-7, ныне известный как Северск. Основанный в 1949 году, он расположен всего в 15 километрах от Томска, в непосредственной близости от обычного населенного пункта. Однако доступ на его территорию был строго ограничен и требовал наличия специального разрешения.

Какова была цель его создания?

Здесь функционировал Сибирский химический комбинат, представляющий собой крупнейший в мире комплекс по производству оружейного плутония и обогащенного урана. В его состав входили пять ядерных реакторов и завод по разделению изотопов – все необходимые компоненты для создания ядерного оружия.

Как жили люди в закрытом городе

К 1980-м годам численность населения превысила 100 000 человек. Это был полноценный город с развитой инфраструктурой, включающей театр, стадионы, больницы, университет, парки и кинотеатры. При этом город находился в условиях полной информационной изоляции от внешнего мира.

Важно отметить, что большинство жителей закрытых городов не ощущали себя несчастными. Обеспечение значительно превосходило уровень снабжения в обычных советских городах. В то время как в Томске наблюдался дефицит товаров, в Томске-7 были доступны мясо и импортная продукция. Уровень заработной платы был выше, медицинское обслуживание — лучше, а места в детских садах предоставлялись без очередей.

Однако существовала и обратная сторона

Свободный выезд за пределы города был ограничен и требовал прохождения специальной процедуры. Аналогичные ограничения действовали и для въезда гостей. Родители, проживающие в соседнем Томске, не могли беспрепятственно посещать своих детей – для этого требовалось заранее оформленное разрешение.

Каждый сотрудник подписывал обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. Обсуждение рабочих вопросов дома было строго запрещено. Корреспонденция подвергалась проверке, а телефонные разговоры прослушивались.

Если в ходе беседы упоминалось название города или предприятия в присутствии лица, не имеющего соответствующего допуска, это могло послужить основанием для инициирования серьёзного расследования.

Жизнь после распада СССР

После распада Советского Союза большинство ранее закрытых городов были постепенно открыты, хотя и не все из них, и не в полном объёме.

Северск по-прежнему остаётся закрытым городом, доступ в который осуществляется исключительно по пропускам. Комбинат продолжает существовать, но в несколько изменённом режиме.

Автор:
Ксения Сафрыгина
