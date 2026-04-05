На 20 минут в воду – и лук-севок готов к посадке: головки вырастут крупными, здоровыми и крепкими

Скоро дачники приступят к посадке лука‑севка. Оптимальное время для этого наступает весной, когда почва прогреется до 10 градусов. Слишком ранняя посадка замедлит "пробуждение" луковиц и затянет их развитие, а если опоздать, лук может уйти в стрелку: тогда растение направит свои силы на формирование семян, а не на наращивание крупной головки.
Зачем обрабатывать лук перед посадкой?
Лук подвержен различным инфекциям. Например, пероноспорозу, фузариозу, альтернариозу и другим заболеваниям. Дело в том, что на шелухе лука нередко обитают возбудители болезней.
Признаки заражения проявляются на зеленых перьях: появляются желтые, коричневые или серые пятна, полосы и налет. В таких случаях приходится прибегать к химическим средствам защиты растений. Гораздо проще провести профилактическую обработку еще до посадки.
Проверенный способ обеззараживания
Одним из надежных средств считается 1 % раствор марганцовки, жидкость должна получиться темно-розового цвета. Процедура обеззараживания состоит из нескольких шагов:
- Замочите лук‑севок в растворе на 20 минут.
- Тщательно промойте чистой водой.
- Немного подсушите перед посадкой.
После такой обработки севок может потемнеть, но это нормально. Марганцовка эффективно дезинфицирует посадочный материал, уничтожает бактерии, грибки и патогены на поверхности шелухи. В результате лук вырастает здоровым, крепким и крупным, сообщает опытная дачница Виктория Радзевская.
Ранее "Городовой" рассказал, как вырастить ровную и сладкую морковь.