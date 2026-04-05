На 20 минут в воду – и лук-севок готов к посадке: головки вырастут крупными, здоровыми и крепкими
На 20 минут в воду – и лук-севок готов к посадке: головки вырастут крупными, здоровыми и крепкими

Опубликовано: 5 апреля 2026 17:45
 Проверено редакцией
Как и зачем обеззараживать лук-севок перед посадкой

Скоро дачники приступят к посадке лука‑севка. Оптимальное время для этого наступает весной, когда почва прогреется до 10 градусов. Слишком ранняя посадка замедлит "пробуждение" луковиц и затянет их развитие, а если опоздать, лук может уйти в стрелку: тогда растение направит свои силы на формирование семян, а не на наращивание крупной головки.

Зачем обрабатывать лук перед посадкой?

Лук подвержен различным инфекциям. Например, пероноспорозу, фузариозу, альтернариозу и другим заболеваниям. Дело в том, что на шелухе лука нередко обитают возбудители болезней.

Признаки заражения проявляются на зеленых перьях: появляются желтые, коричневые или серые пятна, полосы и налет. В таких случаях приходится прибегать к химическим средствам защиты растений. Гораздо проще провести профилактическую обработку еще до посадки.

Проверенный способ обеззараживания

Одним из надежных средств считается 1 % раствор марганцовки, жидкость должна получиться темно-розового цвета. Процедура обеззараживания состоит из нескольких шагов:

  1. Замочите лук‑севок в растворе на 20 минут.
  2. Тщательно промойте чистой водой.
  3. Немного подсушите перед посадкой.

После такой обработки севок может потемнеть, но это нормально. Марганцовка эффективно дезинфицирует посадочный материал, уничтожает бактерии, грибки и патогены на поверхности шелухи. В результате лук вырастает здоровым, крепким и крупным, сообщает опытная дачница Виктория Радзевская.

Ранее "Городовой" рассказал, как вырастить ровную и сладкую морковь.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
