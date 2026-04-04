Посадили морковь не туда – собрали вялые «кривульки»: 5 признаков плохой грядки

Как вырастить ровную и сладкую морковь

Когда снег тает, а земля начинает прогреваться, наступает время готовить грядки. Многие дачники заранее продумывают, что и где будет расти. Однако важно не только уместить все культуры, но и подготовить для них правильную почву. Опытный садовод, автор блога "садоёж" назвала 5 признаков плохой грядки для моркови.

Неправильные предшественники

Морковь не должна расти на одном и том же месте несколько лет подряд. Она вытягивает из почвы все нужные ей вещества, в результате чего земля беднеет. Также нельзя сажать морковь после ее "родственников": петрушки, укропа, сельдерея или кориандра. У них общие болезни и вредители, которые накапливаются в грунте.

Тень и низина

Морковь не подходит для грядок в тени или в низине. Там мало солнца, застаивается вода, а почва остается холодной. В таких условиях корнеплоды вырастают мелкими, хилыми и кривыми. Для хорошего урожая морковь нужно посеять на солнечное место.

Плохой состав почвы

Моркови не подходят тяжелая глинистая земля и слишком легкий песчаный грунт. В глине корнеплоды растут тонкими и кривыми, потому что пробиваются сквозь плотные слои. А в песке влага и питательные вещества не задерживаются, поэтому морковь растет с "полосками-перетяжками".

Свежий навоз в почве

Морковь не любит много органики. Если в конце прошлого сезона вы удобряли грядку навозом, в этом году сажать туда морковь нельзя. Ботва будет пышной и красивой, но корнеплоды вырастут мелкими, рыхлыми и невкусными.

Неподходящая кислотность

Для моркови нужна слабокислая или нейтральная почва с уровнем pH от 5,8 до 7. Любое отклонение от этой нормы мешает растению усваивать питание. Если грунт слишком кислый или щелочной, это плохой вариант для моркови. Перед посадкой почву обязательно приведите в норму.

Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить смородину во время набухания почек.