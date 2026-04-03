Городовой / Полезное / Во время набухания почек смородине – обязательно: 3 ложки под куст – и гигантские ягоды не умещаются в ладони
Во время набухания почек смородине – обязательно: 3 ложки под куст – и гигантские ягоды не умещаются в ладони

Опубликовано: 3 апреля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Чем подкормить смородину во время набухания почек

Многие дачники сталкиваются с тем, что смородина дает мелкую и кислую ягоду. При этом куст выглядит большим и здоровым, но урожай разочаровывает.

Дело в том, что смородина требует много питания, особенно в самом начале сезона. В апреле растению нужны 3 главных элемента: азот необходим для роста листвы и побегов, фосфор помогает цветкам превращаться в завязи и не осыпаться, а калий отвечает за сладкий вкус ягоды.

Комплексная подкормка

Смородина отлично реагирует на гранулированный куриный помет. Это не свежий навоз, который сжигает корни из-за высокой концентрации. Гранулированный продукт выдержан и обработан, у него нет резкого запаха, и он не вредит растению. В гранулах есть азот, фосфор, калий, а также кальций, магний и железо.

Главное - вносить подкормку необходимо в момент набухания почек. Когда листья уже распустились, подкормка все равно сработает, но чуть слабее. Отступите от ствола на 40 см и прикопайте в почву 3 столовые ложки гранул на куст, после чего полейте смородину 10 литрами воды.

Результат

Уже через неделю листья приобретут насыщенный темно-зеленый цвет, а еще через 14 дней появляются завязи. Они держатся крепко и не осыпаются от дождя или ветра.

В середине лета ягоды начинают наливаться. После такой подкормки смородина получается сладкой, плотной и с глубоким вкусом, сообщает опытный садовод, автор Дзен-канала "На даче у деда Егора".

Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить малину после схода снега.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
