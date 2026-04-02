Малине после схода снега - первым делом: 30 г в ведро - и под корень: с каждого куста соберете по 3 кг ягод
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Малине после схода снега - первым делом: 30 г в ведро - и под корень: с каждого куста соберете по 3 кг ягод

Опубликовано: 2 апреля 2026 12:15
 Проверено редакцией
Первая подкормка малины после схода снега 

Весной малина требует особого внимания и активного ухода, чтобы порадовать обильным урожаем крупных и сладких ягод. Если пропустить важный момент и не заняться своевременной обрезкой и подкормкой, вместо сочных плодов можно получить мелкие и невкусные ягоды.

Перед началом сокодвижения необходимо удалить все сухие, тонкие, поврежденные и подмерзшие ветви. Это позволит кустам направить силы на развитие здоровых побегов. В этот же период проводят первую подкормку после зимы. Использовать для этого эксперты портала "Антонов сад" рекомендуют азотные удобрения.

Первая подкормка малины весной

Оптимально применять мочевину в дозировке около 30 граммов на квадратный метр. Для удобства ее необходимо насыпать в ведро воды, тщательно перемешать до полного растворения. Перед внесением подкормки малину желательно хорошо полить, если почва сухая, чтобы питательные вещества лучше усваивались.

Польза мочевины для малины

Азот, содержащийся в мочевине, способствует быстрому наращиванию зеленой массы и формированию цветочных почек, что напрямую влияет на будущий урожай. Однако важно помнить, что удобрение начинает работать только в теплой почве с активной микрофлорой, которая преобразует карбамид в доступные для растений соединения. Поэтому подкормку не стоит проводить слишком рано, когда земля еще холодная и микроорганизмы не проснулись.

Кроме того, на истощенных и бедных почвах эффект от мочевины будет минимальным. В таких случаях сначала нужно восстановить плодородие грунта, обогатив его органикой и полезными микроорганизмами, чтобы обеспечить малине полноценное питание и здоровый рост.

Ранее портал "Городовой" рассказал про первую подкормку туи после зимы.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏 3
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью