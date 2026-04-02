Малине после схода снега - первым делом: 30 г в ведро - и под корень: с каждого куста соберете по 3 кг ягод

Весной малина требует особого внимания и активного ухода, чтобы порадовать обильным урожаем крупных и сладких ягод. Если пропустить важный момент и не заняться своевременной обрезкой и подкормкой, вместо сочных плодов можно получить мелкие и невкусные ягоды.
Перед началом сокодвижения необходимо удалить все сухие, тонкие, поврежденные и подмерзшие ветви. Это позволит кустам направить силы на развитие здоровых побегов. В этот же период проводят первую подкормку после зимы. Использовать для этого эксперты портала "Антонов сад" рекомендуют азотные удобрения.
Первая подкормка малины весной
Оптимально применять мочевину в дозировке около 30 граммов на квадратный метр. Для удобства ее необходимо насыпать в ведро воды, тщательно перемешать до полного растворения. Перед внесением подкормки малину желательно хорошо полить, если почва сухая, чтобы питательные вещества лучше усваивались.
Польза мочевины для малины
Азот, содержащийся в мочевине, способствует быстрому наращиванию зеленой массы и формированию цветочных почек, что напрямую влияет на будущий урожай. Однако важно помнить, что удобрение начинает работать только в теплой почве с активной микрофлорой, которая преобразует карбамид в доступные для растений соединения. Поэтому подкормку не стоит проводить слишком рано, когда земля еще холодная и микроорганизмы не проснулись.
Кроме того, на истощенных и бедных почвах эффект от мочевины будет минимальным. В таких случаях сначала нужно восстановить плодородие грунта, обогатив его органикой и полезными микроорганизмами, чтобы обеспечить малине полноценное питание и здоровый рост.
