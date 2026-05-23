В холодные ночи тепличным культурам – обязательно? Агроном рассказала, нужно ли закрывать парник на ночь
В холодные ночи тепличным культурам – обязательно? Агроном рассказала, нужно ли закрывать парник на ночь

Опубликовано: 23 мая 2026 21:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Как помочь огородным культурам при резком похолодании

В центральных регионах России последние дни мая прогнозируются холодными. Ночные температуры могут опускаться до +9°C. Отсюда у дачников возникает вопрос: как сельскохозяйственные культуры перенесут такие погодные условия?

Агроном Ксения Давыдова прокомментировала необходимость закрывать двери теплиц в холодные ночи.

Закрывать или нет?

По словам специалиста, разница температур между внешней средой и теплицей в ночное время минимальна, составляя 1-2 градуса. Закрытая дверь не обеспечит достаточной защиты от холода, но при этом может способствовать развитию кладоспориоза.

Это грибковое заболевание активно развивается во влажной среде при любых положительных температурах. Закрытие дверей теплицы провоцирует образование конденсата, что создает благоприятные условия для распространения болезни.

Стоит ли овчинка выделки?

Борьба с грибком, поражающим томаты, невероятно трудоемка. Да и в большинстве случаев напасть побеждает. В связи с этим лучше оставлять теплицы открытыми в период ночных понижений температуры.

Ранее мы рассказали, как помочь рассаде после пересадки.

