Пионы будут радовать цветами всё лето, если заставить их давать бутоны снова: хитрости, о которых молчат

При правильном подходе цветение пионов можно заметно растянуть и сделать куда пышнее. Об этом рассказал автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Главный секрет — не один сорт
Заставить один куст цвести всё лето невозможно. Зато можно посадить ранние, средние и поздние сорта. В итоге клумба будет цвести волнами — с мая до августа.
Правильное место решает всё
Пионы любят солнце и не переносят тень и сквозняки. Сажайте их на открытом участке с рыхлой, плодородной почвой. Без этого даже идеальный уход не спасёт.
Обрезка — ключ к повторному цветению
Отцветшие бутоны нужно сразу удалять. Иначе растение тратит силы на семена, а не на новые цветы.
Полив без крайностей
Пионы не терпят ни засухи, ни болота. Почва должна быть умеренно влажной. В жару помогает мульча — она удерживает влагу и спасает корни от перегрева.
Подкормки по фазам
Важно запомнить, что без питания пышного цветения не будет.
- Весной используйте азот для роста
- После цветения — калий и фосфор для новых бутонов
Через 5-7 лет кусты пиона слабеют. Деление и пересадка возвращают мощное цветение буквально за пару сезонов.
