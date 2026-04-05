Пионы будут радовать цветами всё лето, если заставить их давать бутоны снова: хитрости, о которых молчат

Пионы часто радуют всего пару недель. Рассказываем, как продлить их цветение.

При правильном подходе цветение пионов можно заметно растянуть и сделать куда пышнее. Об этом рассказал автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Главный секрет — не один сорт



Заставить один куст цвести всё лето невозможно. Зато можно посадить ранние, средние и поздние сорта. В итоге клумба будет цвести волнами — с мая до августа.

Правильное место решает всё



Пионы любят солнце и не переносят тень и сквозняки. Сажайте их на открытом участке с рыхлой, плодородной почвой. Без этого даже идеальный уход не спасёт.

Обрезка — ключ к повторному цветению



Отцветшие бутоны нужно сразу удалять. Иначе растение тратит силы на семена, а не на новые цветы.

Полив без крайностей



Пионы не терпят ни засухи, ни болота. Почва должна быть умеренно влажной. В жару помогает мульча — она удерживает влагу и спасает корни от перегрева.

Подкормки по фазам



Важно запомнить, что без питания пышного цветения не будет.

Весной используйте азот для роста

После цветения — калий и фосфор для новых бутонов

Через 5-7 лет кусты пиона слабеют. Деление и пересадка возвращают мощное цветение буквально за пару сезонов.

