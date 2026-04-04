Первая подкормка клубники решает всё: сделаете после схода снега — и замучаетесь собирать урожай

Чтобы клубника не была мелкой и кислой очень важно не опоздать с первой подкормкой.
Главное правило — клубнику нужно кормить сразу после схода снега. В этот момент она "голодная" после зимы, и именно тогда закладывается будущий урожай.
Первая подкормка (ранняя весна)
Варианты:
- Мочевина или селитра — 20-30 г/м²
- Нашатырный спирт — 2 ст. л. на 10 л воды
- Органика (коровяк 1:10 или помёт 1:20)
Перед цветением
Нужны калий и фосфор — для крупных и сладких ягод.
Варианты:
- Зола (1 стакан/м² или настой)
- Сульфат калия или монофосфат калия
Во время налива ягод
Только калий, без азота.
Лучше всего:
- Зольный настой
- Монофосфат калия
Секрет сладости заключается ещё и в том, чтобы опрыскивать листья смесью борной кислоты + йода (в фазе бутонов) — получается лучшее завязывание и вкус.
