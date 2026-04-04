Первая подкормка клубники решает всё: сделаете после схода снега — и замучаетесь собирать урожай
Первая подкормка клубники решает всё: сделаете после схода снега — и замучаетесь собирать урожай

Опубликовано: 4 апреля 2026 17:21
 Проверено редакцией
Вот как получить крупную и сладкую клубнику.

Чтобы клубника не была мелкой и кислой очень важно не опоздать с первой подкормкой. Автор Дзен-канала "Волжский сад" раскрыл проверенные варианты подкормки ягоды.

Главное правило — клубнику нужно кормить сразу после схода снега. В этот момент она "голодная" после зимы, и именно тогда закладывается будущий урожай.

Первая подкормка (ранняя весна)

Варианты:

  • Мочевина или селитра — 20-30 г/м²
  • Нашатырный спирт — 2 ст. л. на 10 л воды
  • Органика (коровяк 1:10 или помёт 1:20)

Перед цветением

Нужны калий и фосфор — для крупных и сладких ягод.

Варианты:

  • Зола (1 стакан/м² или настой)
  • Сульфат калия или монофосфат калия

Во время налива ягод

Только калий, без азота.

Лучше всего:

  • Зольный настой
  • Монофосфат калия

Секрет сладости заключается ещё и в том, чтобы опрыскивать листья смесью борной кислоты + йода (в фазе бутонов) — получается лучшее завязывание и вкус.

