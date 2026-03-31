Шаг к спасению сада: нужно ли счищать лишайник с яблонь для богатого урожая - инструкция для дачников

На старых яблонях часто появляется серо-зеленый налет. Иногда он покрывает кору целыми островками. Дерево выглядит неухоженным. Многие дачники сразу берут скребок, чтобы убрать все подчистую.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала, действительно ли лишайник так вреден и нужно ли с ним бороться.

Опасен ли лишайник для яблони

Сам по себе лишайник не высасывает соки из дерева. Он питается тем, что берет из воздуха. Но его появление - это важный знак.

Значит, дерево уже ослаблено, кора растет плохо. Под слоем лишайника часто скапливается влага. А это создает хорошие условия для грибков и вредителей.

"Лишайник - не причина болезней, а тревожный сигнал. Он говорит: яблоне нужна помощь", - сообщила агроном.

Надо ли его убирать

Сильно тереть кору металлической щеткой не стоит. У старых яблонь кора тонкая. Можно легко повредить живые ткани.

Аккуратно убирать лишайник можно только там, где он отходит сам. Главное в этой ситуации - не борьба с налетом, а хороший уход за деревом.

Как помочь яблоне

Побелка. Белите ствол осенью и весной. В известковый раствор можно добавить медный купорос. Обрезка. Удалите все сухие ветки. Свет и воздух должны свободно проходить внутрь кроны. Подкормка. Весной вносите компост, перегной и золу. Осенью используйте фосфорно-калийные удобрения. Опрыскивание. Ранней весной и осенью обработайте ствол и ветки 3% раствором медного купороса. Но делать это нужно строго до того, как распустятся почки.

Мягкий народный способ

"Разведите в ведре воды 300 г медного купороса. Добавьте немного хозяйственного мыла, чтобы раствор лучше держался на коре. Обработайте кору кисточкой. Через несколько недель лишайник отпадет сам", - поделилась Давыдова.

