Не сажайте и не трогайте: 3 опасных растения, которые могут быть на даче - срочно запишите

Опубликовано: 28 марта 2026 19:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
 Опасные растения, которые часто встречаются на дачах

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала об опасных растениях, которые можно случайно встретить в поле, на клумбе или в зарослях у дороги.

Важно помнить: многие из них несут угрозу не только людям, но и домашним питомцам.

"Если планируете сад или цветник, внимательно выбирайте, что сажаете. А если наткнулись на такое растение в лесу или поле - лучше не трогайте его и не подпускайте животных", - сообщила агроном.

Белладонна

Это растение привлекает внимание красивыми пурпурными ягодами, но они смертельно опасны. Ядовиты все части белладонны, но особенно - ягоды.

Они могут вызвать галлюцинации, сбои в работе сердца и даже привести к смерти. Даже маленькая ягодка, которую может сорвать ребенок, - это большой риск.

Болиголов пятнистый

В этом растении содержатся ядовитые алкалоиды, в том числе кониин. Они поражают нервную систему. Попав в организм, болиголов может вызвать паралич дыхательных мышц - человек просто перестает дышать. Даже небольшой кусочек, случайно попавший в рот, способен стать смертельным.

Олеандр обыкновенный

Красивый цветущий куст, который часто сажают для украшения, на самом деле очень опасен. В нем содержатся сердечные гликозиды - вещества, которые нарушают работу сердца.

Если сок олеандра попадет на кожу или внутрь, начнутся рвота, понос, сбои сердечного ритма. В тяжелых случаях возможен летальный исход.

"Даже просто голыми руками трогать его не стоит - сок может вызвать раздражение", - отметила Давыдова.

Главное правило

"Если вы не знаете растение, не берите его в руки, не пробуйте на вкус и не позволяйте детям или животным к нему приближаться. Яркая внешность часто обманчива", - подытожила Ксения.

Ранее портал "Городовой" рассказывал, как вырастить авокадо дома.

