Авокадо на подоконнике: как я вырастила тропический лес у себя дома - и вы сможете

Как вырастить авокадо дома

Авокадо - это мощное тропическое дерево, которое в открытом грунте не вырастить. Зато его легко приручить дома. Косточка прорастает почти всегда, а вот уход может стать проблемой, особенно для новичков.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала о своем опыте выращивания авокадо в домашних условиях.

Где поставить авокадо в квартире

"Авокадо родом из Центральной Америки, где круглый год тепло и влажно. Оно не выносит морозов, засухи и сквозняков. Идеальная температура - 25–30 °C. При 18–20 °C рост замедляется, листья могут опадать", - сообщила Давыдова.

Для дерева нужно выбрать светлое место, но без прямых солнечных лучей. Лучше всего подойдут окна на восток или запад. На южных подоконниках листья горят, на северных зимой потребуется подсветка.

Как проращивать косточку

Косточку закрепить проволокой и опустить в стакан с водой. Когда появился корешок 3–4 см, пересадись в маленький горшок, накрыть пластиковым стаканчиком, регулярно опрыскивать и проветривать.

Посадка и пересадка

Сначала косточку с корешком сажают в небольшую вытянутую емкость (подойдет обрезанная бутылка). Когда появятся листья, растение пересаживают в постоянный горшок с дренажем из керамзита, мхом и песком.

"Косточка должна слегка выглядывать из земли. Пересадку лучше делать весной, с марта по май", - отметила агроном.

Горшок выбирайте высокий - корни у авокадо уходят вглубь. Обязательно с дренажными отверстиями. Дерево любит влагу, но застой воды для него губителен.

Почва, полив, подкормки

"Грунт нужен рыхлый, плодородный, с нейтральной кислотностью. Хорошо подойдет смесь дерновой земли, песка и перегноя (2:1:1) или листовой земли, торфа и песка поровну", - сообщила специалист.

Поливать нужно регулярно, не допуская пересыхания верхнего слоя. Зимой полив сокращают. Листья обязательно опрыскивайте каждый день.

Подкармливают авокадо весной и летом не чаще двух раз в месяц, чередуя минеральные и органические удобрения. Дозу лучше уменьшать по сравнению с инструкцией. Осенью и зимой подкормки прекращают.

Главные ошибки, из-за которых сохнут листья:

недостаток влаги у корней (даже при поливе); плотный грунт; сухой воздух и сквозняки.

"Исправить это помогают мох сфагнум вокруг корней, гидрогель, регулярные опрыскивания и защита от холодного воздуха", - отметила агроном.

