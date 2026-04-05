Малине в начале апреля - обязательно: 5 кг под кусты - и урожайность выше в 3 раза, ягоды будут размером с клубнику

Чем подкормить малину весной для повышения урожайности

После зимних холодов малина начинает активно развиваться, и от того, насколько хорошо садовод позаботится о ее питании в это время, зависит будущий урожай. Грамотное и своевременное внесение удобрений способствует формированию большого количества цветочных почек и крепких побегов, что в итоге позитивно скажется на количестве и качестве ягод.

Выбор удобрений стоит делать, учитывая состояние почвы и самих кустов, считают эксперты портала "Огород". Если веточки выглядят слабыми и тонкими, то это обычно признак нехватки азота. В случае, когда кусты плохо перенесли зиму и имеют повреждения, лучше использовать подкормки с повышенным содержанием фосфора и калия — эти элементы помогают укрепить иммунитет растений.

Незаменимая весенняя подкормка

Отличным вариантом для подкормки малины является зрелый компост. Он содержит множество питательных веществ, включая азот, калий и фосфор, которые легко усваиваются растениями. Кроме того, компост улучшает структуру и плодородие почвы. Рекомендуется вносить около 5-8 кг компоста на каждый квадратный метр малинника.

Важно: если нет возможности приготовить компост самостоятельно, его всегда можно приобрести в специализированных магазинах вместе с другими удобрениями.

Личный опыт дачника

"Компостом кусты малины подкармливаю каждый год. На урожайность не жалуюсь. Всегда собираю плодов в 3 раза больше, чем соседи. Ягоды крупные сладкие, размером с клубнику", - поделилась Дарина из Москвы.

