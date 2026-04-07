3 заявления, которые обязательно нужно подать в СФР при выходе на пенсию: совет юриста

Всем будущим пенсионерам на заметку

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова в Дзен-канале "Юридические тонкости" (18+) перечислила 3 заявления, которые обязательно нужно подать в Социальный фонд России (СФР) перед выходом на пенсию. Иначе размер пенсионных выплат могут занизить.

По словам эксперта, перед выходом на заслуженный отдых кроме заявления на назначение пенсии важно подать еще 3.

Первое заявление

Перед наступлением пенсионного возраста необходимо обратиться в СФР, чтобы получить выписку с индивидуального лицевого счета (ИЛС), подав соответствующее заявление. Ведь пенсия теперь рассчитывается, прежде всего, по данным ИЛС. Только в том случае, если человек работал до выдачи ему СНИЛС, его стаж требует отдельного подтверждения.

При этом после назначения пенсии нет гарантии, что сведения ИЛС никуда не денутся и "не обнулятся": такое случается. Их можно будет увидеть только в выплатном деле. Поэтому есть смысл заранее получить выписку из ИЛС.

Второе заявление

Кроме того, следует подать заявление об учете ваших нестраховых периодов работы в стаж. К ним относят время ухода за ребенком, прохождение службы в армии и прочие. Все они указаны в статье 12 Закона о страховых пенсиях и редко учитываются в ИЛС. Поэтому чаще всего нужно подтверждать такие периоды документами. И лучше оформить это отдельным заявлением в СФР.

Третье заявление

Как только пенсионные выплаты назначат, нужно подать заявление в СФР о разъяснении вам порядка расчета вашей пенсии. Это нужно, чтобы получить полную картину того, как рассчитывали выплаты и все ли было учтено.

