Электрички на Северном направлении меняют маршрут: что ждет пассажиров в Петербурге

Власти предупредили жителей Петербурга и Ленинградской области об изменениях в графике электричек на Северном направлении ОЖД. Корректировки коснутся двух пригородных поездов.
По данным пресс-службы АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК), изменения вступят в силу в пятницу, 17 апреля, в связи с плановыми работами по ремонту железнодорожной инфраструктуры на этом направлении Октябрьской железной дороги.
Двум электричкам скорректируют пункты отправления и прибытия: они временно пойдут от/до станции Рыбацкое вместо Московского вокзала. Пассажирам рекомендуют учесть это при планировании поездок за город.