Электрички на Северном направлении меняют маршрут: что ждет пассажиров в Петербурге

Опубликовано: 17 апреля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Жителей Петербурга и Ленинградской области предупредили о корректировках в расписании.

Власти предупредили жителей Петербурга и Ленинградской области об изменениях в графике электричек на Северном направлении ОЖД. Корректировки коснутся двух пригородных поездов.

По данным пресс-службы АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК), изменения вступят в силу в пятницу, 17 апреля, в связи с плановыми работами по ремонту железнодорожной инфраструктуры на этом направлении Октябрьской железной дороги.

Двум электричкам скорректируют пункты отправления и прибытия: они временно пойдут от/до станции Рыбацкое вместо Московского вокзала. Пассажирам рекомендуют учесть это при планировании поездок за город.

Юлия Аликова
