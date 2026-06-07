Взгляд как проездной и посадочный талон: в Петербурге лицо заменит «Подорожник»

Представьте: вы заходите в автобус, просто смотрите в камеру, и оплата списывается сама. Никаких поисков карты «Подорожник» в недрах сумки или попыток приложить телефон, в котором не работает бесконтактная оплата.
Это не кадры из фильма про будущее, а реальность, которая наступает в Петербурге.
Забыли карту? Не страшно
На ПМЭФ власти города договорились: биометрия появится во всем общественном транспорте, сообщил вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников.
Раньше технологию тестировали только в метро, но скоро она доберется до автобусов, троллейбусов и трамваев.
Петербург сейчас — главный полигон для цифровых новинок. В городе уже вовсю работают умные камеры и системы управления движением, так что «оплата лицом» — это просто следующий логичный шаг.
Пулково: лицо вместо паспорта
В аэропорту Пулково пошли еще дальше. Теперь ваше лицо — это одновременно и паспорт, и посадочный талон. Больше не нужно трижды доставать документы: на регистрации, на досмотре и перед выходом на посадку.
Специальные терминалы сами узнают пассажира, сверяют его данные с базой и открывают проход. Это называют «бесшовным» путем — когда вы идете через аэропорт почти не останавливаясь.
Важные детали:
- Пока это работает только на внутренних рейсах.
- Системой уже могут пользоваться пассажиры «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия».
- Улететь «по лицу» можно в любой город страны — от Сочи до Владивостока.
Петербург стал первым городом в России, где внедрили такой полный цикл биометрии на транспорте. Похоже, скоро фраза «торговать лицом» приобретет в северной столице исключительно полезный смысл.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге строят трамвайную линию, которая «думает» сама.