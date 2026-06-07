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Вместо старой промзоны — выход на Лиговский: подробности строительства новой «Боровой»

Опубликовано: 7 июня 2026 13:31
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Вместо старой промзоны — выход на Лиговский: подробности строительства новой «Боровой»
Вместо старой промзоны — выход на Лиговский: подробности строительства новой «Боровой»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Вестибюль «Боровой» появится на месте бывшей промзоны.

Строительство «коричневой» ветки метро в Петербурге продвигается. Станцию "Боровая" строят во Фрунзенском районе. Раньше здесь была серая промзона, а теперь вовсю кипит работа.

Наземный вестибюль построят на пересечении Лиговского проспекта и улицы Тосина, сообщает телеграм-канал «Подземник».

Сейчас строители расчищают место: сносят старые постройки и готовят площадку для стартового котлована. Сама платформа будет находиться очень глубоко — более 50 метров под землей. Это примерно высота 18-этажного дома.

Кто роет тоннели?

В октябре прошлого года под землю запустили огромный проходческий комплекс «Вера». Сейчас она уже почти подобралась к границе «Боровой» — осталось пройти всего 200 метров.

Но «Вере» скоро станет не так одиноко. На помощь ей спешит новый щит, который сделали прямо у нас, на Обуховском заводе. Петербуржцы сами выбрали ему имя — «Любовь». За этот вариант проголосовали почти 45% участников опроса.

«Любовь» планируют запустить в работу уже в июне, сразу после завершения Экономического форума (ПМЭФ). Это будет уже шестой щит, работающий в петербургской подземке.

Какие еще станции откроют?

«Боровая» — это только часть большого пути. На новом участке Красносельско-Калининской линии появятся еще три станции:

  • «Броневая»
  • «Заставская» (с неё можно будет пересесть на «Московские ворота»)
  • «Каретная» (пересадка на «Обводный канал»)

Важно понимать: «коричневая» ветка жизненно необходима городу. Она должна разгрузить «красную» линию и связать Юго-Запад с центром.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Лахте одобрили стройку необычного конного центра.

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