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Передышка закончилась: синоптик рассказал, когда в Петербург вернется летний зной

Опубликовано: 7 июня 2026 15:44
 Проверено редакцией
Передышка закончилась: синоптик рассказал, когда в Петербург вернется летний зной
Передышка закончилась: синоптик рассказал, когда в Петербург вернется летний зной
Global Look Press / Serguei Fomine/
Жара отступила и дышать в городе стало легче.

В Санкт-Петербурге наконец-то стало свежо. Холодный атмосферный фронт, который пугал прогнозами, уже прошел через город и двинулся дальше на восток.

Если вчера в городе было по-настоящему жарко (до +27…+28°), то сегодня температура упала сразу на 5–6 градусов. Сейчас в Петербурге комфортные +20…+22°.

Это идеальное время для прогулок: на небе переменная облачность, солнце не палит, а дождей в самом городе не ожидается.

Что происходит в Ленинградской области

Если вы решили поехать за город, будьте осторожны. Фронт еще не покинул пределы области. Пока в Петербурге сухо, в районах области могут пройти короткие ливни, а кое-где даже прогремят грозы.

Температурный разброс большой: от прохладных +18° до жарких +26° на востоке региона, куда холодный воздух еще не успел добраться, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ветер и давление

Ветер сегодня северо-западный, легкий и приятный — до 8 метров в секунду. Он приносит ту самую морскую свежесть с Балтики.

Атмосферное давление немного выше нормы (764 мм рт. ст.), но меняться в течение дня оно почти не будет. Так что «метеозависимым» можно не переживать — голова болеть не должна.

Понедельник: лето возвращается

Передышка от жары будет недолгой. Уже завтра, в понедельник, погода снова начнет брать курс на потепление. Осадков не предвидится.

Ночью будет прохладно (около +12°), зато днем солнце прогреет воздух до +23…+25°. Начинаем рабочую неделю с классического теплого лета.

Интересный факт: Такие резкие прыжки температуры на 5-6 градусов за сутки — визитная карточка петербургского лета. О

бычно это происходит из-за столкновения сухого воздуха с континента и влажных масс с Финского залива. Сегодня нам повезло: фронт просто «сдул» лишнюю духоту, не залив город водой.

Ранее «Городовой» рассказывал, как погулять по Петербургу в период бедых ночей.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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