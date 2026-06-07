Озеро с причудливыми узорами, которое стоит увидеть своими глазами: как добраться, можно ли купаться

При посещении Алтая обязательно нужно заглянуть на уникальный водоем - гейзерное озеро, которое также называют Серебряным или Голубым. Оно ежегодно манит туристов со всей России. Если вы еще здесь не были, то многое потеряли.
Как добраться
Ближайший населенный пункт к озеру - Акташ. Отсюда можно добраться пешком или доехать на автомобиле (расстояние - 6,5 км). Везде будут указатели, так что заблудиться точно не получится. До Акташа можно доехать из Горно-Алтайска на автобусе №578.
Чем уникально озеро
"На поверхности гейзеров нет, только в его центре бьют подводные источники. Всего четыре подземных родника — один большой, и ещё три поменьше. Глубина достигает двух метров. Голубая глина на дне окрашивает воду в бирюзовый цвет и создаёт причудливые круглые разводы, возникающие из-за подъёма ила во время извержений. Узоры видны с любой стороны независимо от погодных условий", - сообщает портал "Яндекс-Путешествия".
Можно ли купаться
Купаться здесь запрещено из-за отсутствия спусков к воде, скользкого и топкого дна, большого количества водорослей. Если поднять со дна глину, то красивые узоры временно исчезнут. Не стоит забывать и про температуру воды - здесь она не прогревается выше +10 градусов.
Как возникло озеро
Считается, что озеро возникло после землетрясения, в ходе чего в почве образовались разломы, которые заполнило водой. Люди узнали об этом водоеме только в 2003 году, после чего начали его изучение.
Опыт автора
"В этом году планирую съездить на Алтай, поэтому посещу и это уникальное озеро. Оно меня очень заинтересовало", - рассказала Полина Аксенова.
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