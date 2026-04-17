70 миллионов на три светофора: что творится у метро «Горный институт»

Опубликовано: 17 апреля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Объявлен конкурс для определения подрядчика работ.

Возле станции метро «Горный институт» на Лахтинско-Правобережной линии в Петербурге, которая открылась в конце 2024 года, продолжается обустройство территории. У одного из вестибюлей планируют поставить три светофора за почти 70 млн рублей.

Компания АО «Метрострой Северной Столицы» объявила на портале госзакупок конкурс на выбор исполнителя работ, сообщает Neva.Today.

Начальная цена контракта — 68,1 млн рублей. По техническому заданию, подрядчику нужно установить три светофора у вестибюля №1 станции «Горный институт» на Васильевском острове (проектное название «Большой проспект»), подключить их к электросетям, а также восстановить окружающее благоустройство — тротуары и разметку.

Плюс подготовить всю исполнительную документацию. Результаты конкурса подведут 6 мая, а монтаж светофоров завершат к 30 ноября 2026 года.

Юлия Аликова
