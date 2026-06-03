150 тысяч за ночной гидроцикл и «фора» в 10% для пособий: как Петербург встречает июнь

Петербург обновляет законодательство.

Спикер ЗакСа Александр Бельский анонсировал пачку новых законов, которые вступят в силу в июне 2026 года. Изменения коснутся многих: от молодых врачей и многодетных мам до любителей погонять на гидроциклах по ночной Неве.

Рассказываем максимально коротко и понятно, к чему готовиться.

Помощь молодым медикам: наставник в придачу

Чтобы начинающие врачи и фармацевты не увольнялись в первый же месяц, город решил им помочь. Теперь за каждым новичком закрепят опытного наставника.

Это не просто «совет старшего товарища», а официальная система поддержки. Власти надеются, что так молодые специалисты быстрее втянутся в работу и останутся в городских поликлиниках, где их сейчас очень не хватает.

Ночные гонки по Неве станут «золотыми»

Любителям ночных прогулок на катерах и гидроциклах придется затянуть пояса. Теперь с 23:00 до 05:00 выход в акваторию Невы официально под запретом для частников.

Нарушителей будут бить рублем, и очень больно. Штрафы выросли в разы: от 5 000 до 150 000 рублей. Раньше санкции были копеечными, и их никто не боялся.

Теперь один ночной заезд может стоить как подержанный автомобиль. Это сделано ради безопасности — ночью на реке активно ходят крупные суда, и мелкие лодки им только мешают.

Пособия на детей: получить станет проще

Хорошие новости для многодетных семей. Раньше, если доход семьи был хотя бы на сто рублей выше прожиточного минимума, в пособиях отказывали. Теперь правила смягчили.

Если ваш доход превышает норму не более чем на 10%, вы всё равно имеете право на ежемесячные выплаты, пишет "Коммерсант".

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