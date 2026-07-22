Раз в неделю наношу на ногти зубную пасту: эффект лучше, чем в топовых салонах – идеальный маникюр за полчаса

Чтобы достичь безупречного маникюра необязательно посещать салон и нести ежемесячные расходы. Аккуратный вид ногтевой пластины можно обеспечить в домашних условиях, используя доступное и экономичное средство.
Эксперт бьюти-индустрии Оксана Калинина поделилась методикой отбеливания ногтей и деликатного удаления кутикулы.
Простое домашнее средство
Вам потребуется обыкновенная зубная паста. Аккуратно нанесите небольшое количество средства на ногти и вотрите его ватным диском. Через тридцать минут смойте зубную пасту теплой водой.
Затем с помощью апельсиновой палочки аккуратно удалите кутикулу. После этого вотрите любое защитное масло и оставьте его до утра.
Зубная паста обеспечит полировку и отбеливание ногтей, создавая эффект французского маникюра.
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