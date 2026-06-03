Мифы о Таиланде, которые не имеют ничего общего с реальностью - информация для туристов: отказываться от путевки не стоит

Почему туристы боятся отдыхать в Таиланде

Находятся туристы, которые опасаются отдыхать в Таиланде из-за распространенных мифов. Но если разобрать их подробнее, то можно будет понять, что чаще всего они далеки от реальности.

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Антисанитария

Принято считать, что во всех азиатских странах стоит жуткая антисанитария, но это не так. В Таиланде уровень чистоты существенно выше, чем в Египте или Индии, из-за чего здесь достаточно мыть руки, фрукты и овощи перед едой, пользоваться влажными салфетками.

Опасность отдыха из-за цунами

Туристы помнят цунами в Таиланде в 2004 году, но за долгие годы все здесь изменилось. Власти усовершенствовали системы предупреждения и отслеживания подобных катаклизмов, поэтому они уже точно не застанут врасплох туристов.

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Вся еда острая

Тайская кухня является очень разнообразной, поэтому в местных кафе и ресторанах можно встретить как острые, так и обычные блюда. Если вам хочется слабой остроты, то вы можете сказать об этом официантам, сообщает портал "Тонкости туризма".

Опасность уличной еды

В Таиланде очень популярна уличная еда, при этом есть ее вполне безопасно, если учитывать некоторые факторы. Перед посещением торговой точки обязательно изучайте отзывы о месте, а также выбирайте только те заведения, в которых есть очереди - там точно можно покупать еду.

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Опыт автора

"Я неоднократно была в Таиланде, поэтому могу подтвердить, что привычные мифы очень далеки от реальности. Я не сталкивалась с антисанитарией, спокойно ела в уличных заведениях, а также избегала блюд, которые являются острыми", - сообщила Полина Аксенова

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