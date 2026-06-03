Мифы о Таиланде, которые не имеют ничего общего с реальностью - информация для туристов: отказываться от путевки не стоит
Находятся туристы, которые опасаются отдыхать в Таиланде из-за распространенных мифов. Но если разобрать их подробнее, то можно будет понять, что чаще всего они далеки от реальности.
Антисанитария
Принято считать, что во всех азиатских странах стоит жуткая антисанитария, но это не так. В Таиланде уровень чистоты существенно выше, чем в Египте или Индии, из-за чего здесь достаточно мыть руки, фрукты и овощи перед едой, пользоваться влажными салфетками.
Опасность отдыха из-за цунами
Туристы помнят цунами в Таиланде в 2004 году, но за долгие годы все здесь изменилось. Власти усовершенствовали системы предупреждения и отслеживания подобных катаклизмов, поэтому они уже точно не застанут врасплох туристов.
Вся еда острая
Тайская кухня является очень разнообразной, поэтому в местных кафе и ресторанах можно встретить как острые, так и обычные блюда. Если вам хочется слабой остроты, то вы можете сказать об этом официантам, сообщает портал "Тонкости туризма".
Опасность уличной еды
В Таиланде очень популярна уличная еда, при этом есть ее вполне безопасно, если учитывать некоторые факторы. Перед посещением торговой точки обязательно изучайте отзывы о месте, а также выбирайте только те заведения, в которых есть очереди - там точно можно покупать еду.
Опыт автора
"Я неоднократно была в Таиланде, поэтому могу подтвердить, что привычные мифы очень далеки от реальности. Я не сталкивалась с антисанитарией, спокойно ела в уличных заведениях, а также избегала блюд, которые являются острыми", - сообщила Полина Аксенова
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