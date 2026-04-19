Салат "Виктория" за 5 минут: понадобится "пекинка" и еще 3 ингредиента – быстро, просто и очень вкусно
Салат "Виктория" за 5 минут: понадобится "пекинка" и еще 3 ингредиента – быстро, просто и очень вкусно

Опубликовано: 19 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Рецепт нежного, сытного и вкусного салата "Виктория" за 5 минут 

Иногда совсем нет сил и времени готовить, а накормить домашних или внезапно нагрянувших гостей нужно. В такой ситуации выручит нежный и сытный салат "Виктория", рецептом которого поделилась автор Дзен-канала "В саду у Валентинки" (18+). Блюдо готовится буквально за 5 минут: варить ничего не нужно. При этом получается очень вкусным. Удачный вариант и для сытного перекуса, и для праздничного стола.

Что потребуется:

  • пекинская капуста – 0,5 килограмма;
  • консервированная кукуруза – 1 банка;
  • ветчина или сырокопченое мясо – 250 граммов;
  • красный лук – 1 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • горчица – 1 чайная ложка;
  • майонез – 1,5 столовые ложки или по вкусу;
  • сметана – 1,5 столовые ложки или по вкусу.

Как приготовить:

Первым делом нужно нарезать ветчину или сырокопченое мясо длинными узкими полосками и отправить в салатник. Пекинскую капусту нашинковать и добавить к ветчине или мясу.

Лук мелко нарезать. Если используете обычную луковицу, а не красную, то ее нужно отправить в маринад: 3 столовые ложки подсолнечного масла + 1 чайная ложка уксуса 9%, соль и перец по вкусу.

По истечении 7-10 минут аккуратно переложить лук в салатник так, чтобы не зачерпнуть маринад. Добавить консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость.

В отдельной миске смешать майонез, сметану и горчицу. Получится соус. Им следует заправить салат, все перемешать, попробовать на соль, при необходимости досолить и подать блюдо к столу.

Автор:
Ольга Зайцева
