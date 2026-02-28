Крепость-музей Корела: тайны русской истории и "Человек в железной маске" – прогулки по Приозерску

Истории старинной крепости

Небольшой город Приозерск, расположенный на пути из Санкт-Петербурга в Карелию, известен туристам преимущественно благодаря средневековой крепости Корела, которая является одним из ключевых объектов экскурсионных маршрутов. Эта крепость сыграла значительную роль в истории Российского государства, пишет автор блога "По городам и весям".

История крепости Корела

Крепость-музей Корела: тайны русской истории и "Человек в железной маске" – прогулки по Приозерску - image 1

Согласно одной из версий, князь Рюрик был убит в бою у стен крепости Корела в 879 году. Достоверность этой информации не подтверждена, однако на монументе приводится цитата из летописного свода, где упоминается это древнее оборонительное сооружение.

Крепость и город в различные исторические периоды находились под управлением русских, шведов и финнов.

Кукушкин остров

В период шведского владычества (с 1611 по 1710 годы) Корела была переименована в Кексгольм, что в переводе означает «кукушкин остров». В конце XIX века, после вхождения города в состав автономного Великого Княжества Финляндского, он получил название Кякисалми (в переводе — «пролив кукушки»). Свое текущее наименование, Приозерск, город носит лишь с 1948 года.

Знаменитая тюрьма

Крепость-музей Корела: тайны русской истории и "Человек в железной маске" – прогулки по Приозерску - image 2

Следует отметить, что на протяжении приблизительно столетия крепость функционировала как тюрьма, преимущественно для политических заключенных. Среди известных узников были свергнутый император Иоанн VI, две супруги Емельяна Пугачева с малолетними детьми, декабристы, включая Кюхельбекера и Барятинского, а также участники различных политических кружков, чьи прогрессивные идеи не соответствовали взглядам российских властей.

Со времен шведского владения на территории крепости сохранились четыре сооружения: воротная башня, два арсенала и пороховой погреб. В Круглой башне представлена экспозиция, посвященная тюремному периоду истории крепости.

Экскурсоводы часто делятся легендой о загадочном узнике, который, по преданиям, провел в заключении около полувека: его арест произошел в период правления Екатерины II, а освобождение — при Александре I. Личность этого заключенного остается неустановленной, однако существует версия, согласно которой он выдавал себя за сына великой императрицы.

«В Пороховом погребе на рубеже XVIII—XIX веков содержался секретный узник, известный как Безымянный, или Железная маска Кексгольма. Недавно удалось установить настоящее имя этого человека — Иван Пакарин. Это был самозванец, выдававший себя за побочного сына Екатерины», – рассказывают экскурсоводы.

