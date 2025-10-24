Собеседования Гиппиус и костюмированные вечера Сологуба: истории петербургских салонов

В начале XX века Петербург жил настоящей культурной бурей. Поэты, художники и философы собирались вместе в уютных квартирах, обсуждали стихи и спорили о смысле искусства.

Вспомним, где творческая элита того времени собиралась за чашкой чая или бокалом вина, а также интересные истории, которые там происходили.

Салон Мережковских — литературное сердце на Литейном

Дом Мурузи на Литейном проспекте был настоящим центром петербургской литературы. Здесь жили Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус — два важных литератора начала XX века.

Их гостиная была местом, где обсуждали всё — от религии и философии до новых стихов.

Но попасть в этот салон было не так просто. Гиппиус проводила отбор, проверяя не только талант, но и внешний вид гостей.

Среди постоянных посетителей были такие знаменитости, как Александр Блок, Андрей Белый и художник Лев Бакст. Атмосфера там была напряжённой и живой — много споров и провокаций.

Башня Иванова — поэты и философы на Таврической

Дом на Таврической улице, где жил Вячеслав Иванов с женой Лидией Зиновьевой-Аннибал, прозвали просто — «Башня». По средам здесь собиралось множество творческих людей.

В «Башне» не только читали стихи, но и спорили о смысле искусства. Бывали даже забавные случаи — Михаил Кузмин вспоминал, как на скучного докладчика кинули апельсиновую корку.

Здесь впервые свои стихи читала Анна Ахматова, а Александр Блок — знаменитую «Незнакомку».

Салон Саломеи Андрониковой — женский взгляд на Серебряный век

Княжна Саломея Андроникова родилась в Тбилиси, но переехала в Петербург ради учёбы. В её доме на Васильевском острове собиралась своя маленькая творческая семья: поэты, художники, актёры.

Там можно было встретить Анну Ахматову, Осипа Мандельштама и других. Саломея становилась музой для поэтов, а художники мечтали написать её портрет.

Надежда Тэффи называла её «нашей мадам Рекамье» — в честь знаменитой французской салонной хозяйки.

Салон Фёдора Сологуба — вечеринки с чтением стихов

Фёдор Сологуб был известен своими мрачными произведениями, но в жизни он был намного веселее. У него в гостях часто собирались поэты, писатели и актёры.

Вечера начинались с тихого чтения стихов, а заканчивались танцами до утра. Иногда устраивались костюмированные мероприятия и весёлые споры.

Это был настоящий островок дружбы и творчества среди петербургской суеты.

Квартира Бриков — футуристы и революция в искусстве

Дом на улице Жуковского стал центром для футуристов и авангардистов XX века. Лиля и Осип Брик собирали у себя самых ярких поэтов того времени: Велимира Хлебникова, Давида Бурлюка и других.

В их квартире не только читали стихи и спорили, но и играли в карты — винт, покер и даже «тётку» с «железкой».

Особенно запомнился момент, когда Владимир Маяковский впервые прочитал здесь поэму «Облако в штанах». Этот салон пережил своё время в Петербурге и позже продолжил традиции в Москве в 1930-х годах.