Собеседования Гиппиус и костюмированные вечера Сологуба: истории петербургских салонов

В начале XX века Петербург жил настоящей культурной бурей. Поэты, художники и философы собирались вместе в уютных квартирах, обсуждали стихи и спорили о смысле искусства.
Вспомним, где творческая элита того времени собиралась за чашкой чая или бокалом вина, а также интересные истории, которые там происходили.
Салон Мережковских — литературное сердце на Литейном
Дом Мурузи на Литейном проспекте был настоящим центром петербургской литературы. Здесь жили Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус — два важных литератора начала XX века.
Их гостиная была местом, где обсуждали всё — от религии и философии до новых стихов.
Но попасть в этот салон было не так просто. Гиппиус проводила отбор, проверяя не только талант, но и внешний вид гостей.
Среди постоянных посетителей были такие знаменитости, как Александр Блок, Андрей Белый и художник Лев Бакст. Атмосфера там была напряжённой и живой — много споров и провокаций.
Башня Иванова — поэты и философы на Таврической
Дом на Таврической улице, где жил Вячеслав Иванов с женой Лидией Зиновьевой-Аннибал, прозвали просто — «Башня». По средам здесь собиралось множество творческих людей.
В «Башне» не только читали стихи, но и спорили о смысле искусства. Бывали даже забавные случаи — Михаил Кузмин вспоминал, как на скучного докладчика кинули апельсиновую корку.
Здесь впервые свои стихи читала Анна Ахматова, а Александр Блок — знаменитую «Незнакомку».
Салон Саломеи Андрониковой — женский взгляд на Серебряный век
Княжна Саломея Андроникова родилась в Тбилиси, но переехала в Петербург ради учёбы. В её доме на Васильевском острове собиралась своя маленькая творческая семья: поэты, художники, актёры.
Там можно было встретить Анну Ахматову, Осипа Мандельштама и других. Саломея становилась музой для поэтов, а художники мечтали написать её портрет.
Надежда Тэффи называла её «нашей мадам Рекамье» — в честь знаменитой французской салонной хозяйки.
Салон Фёдора Сологуба — вечеринки с чтением стихов
Фёдор Сологуб был известен своими мрачными произведениями, но в жизни он был намного веселее. У него в гостях часто собирались поэты, писатели и актёры.
Вечера начинались с тихого чтения стихов, а заканчивались танцами до утра. Иногда устраивались костюмированные мероприятия и весёлые споры.
Это был настоящий островок дружбы и творчества среди петербургской суеты.
Квартира Бриков — футуристы и революция в искусстве
Дом на улице Жуковского стал центром для футуристов и авангардистов XX века. Лиля и Осип Брик собирали у себя самых ярких поэтов того времени: Велимира Хлебникова, Давида Бурлюка и других.
В их квартире не только читали стихи и спорили, но и играли в карты — винт, покер и даже «тётку» с «железкой».
Особенно запомнился момент, когда Владимир Маяковский впервые прочитал здесь поэму «Облако в штанах». Этот салон пережил своё время в Петербурге и позже продолжил традиции в Москве в 1930-х годах.