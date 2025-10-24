Городовой / Общество / Экскурсии за счет города: кто в Петербурге получит такую возможность
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Общество Спорт

Экскурсии за счет города: кто в Петербурге получит такую возможность

Опубликовано: 24 октября 2025 14:00
Экскурсия
globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

Петербургские депутаты окончательно одобрили проект.

Студентам учреждений среднего профессионального образования Петербурга теперь доступно бесплатное посещение познавательных экскурсий.

Такая поддержка теперь доступна для молодых людей в возрасте до 23 лет.

Что изменилось?

Ранее льготой пользовались исключительно учащиеся школ. Однако депутаты дали возможность пользоваться льготой и студентам колледжей, сообщает сайт Заксобрания Петербурга.

Финансирование этой программы осуществляется из городского бюджета.

Кстати о колледжах

В городе успешно реализуется проект, облегчающий сдачу выпускных испытаний (ОГЭ). Он способствовал увеличению числа студентов, поступающих в колледжи, на 28 процентов.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
