Экскурсии за счет города: кто в Петербурге получит такую возможность

Студентам учреждений среднего профессионального образования Петербурга теперь доступно бесплатное посещение познавательных экскурсий.
Такая поддержка теперь доступна для молодых людей в возрасте до 23 лет.
Что изменилось?
Ранее льготой пользовались исключительно учащиеся школ. Однако депутаты дали возможность пользоваться льготой и студентам колледжей, сообщает сайт Заксобрания Петербурга.
Финансирование этой программы осуществляется из городского бюджета.
Кстати о колледжах
В городе успешно реализуется проект, облегчающий сдачу выпускных испытаний (ОГЭ). Он способствовал увеличению числа студентов, поступающих в колледжи, на 28 процентов.