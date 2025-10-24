Паспорт, река и тайны семейных версий: загадка псевдонима Ленина

Владимир Ульянов, который стал известен всему миру под именем Ленин, на самом деле подписывать свои статьи настоящим именем просто не мог.
До 1917 года революционеры жили в подполье и вынуждены были прятаться. За годы борьбы у Ульянова накопилось несколько имен: Тулин, Ильин, Фрей, Рихтер.
Но имя Ленин стало самым главным и знаковым. Как же он его выбрал? Сейчас расскажем самые известные и интересные версии.
Официальная версия: река Лена
Самая популярная версия — псевдоним связан с названием сибирской реки Лена. Так уверяла племянница Ленина, Ольга Ульянова.
Якобы Владимир Ильич просто выбрал имя, которое звучало сильно и по-сибирски. Правда, есть небольшая загвоздка — ссылка Ульянова проходила вдоль Енисея, а не Лены.
Версия с чужим документом
Историк Вадим Логинов предлагает более простое объяснение. В 1900 году Ульянову срочно понадобился поддельный паспорт, чтобы выехать за границу.
Ему дали документ на имя Николая Егоровича Ленина — отца подруги его жены. Владимир Ильич переписал свои данные в этом паспорте и с тех пор остался «Лениным» навсегда. Вот так просто.
Литературное вдохновение: герой Толстого
Писатель Алексей Голенков выдвинул другую версию. Он заметил, что Владимир Ильич очень любил читать Льва Толстого.
По дороге в ссылку в сибирский посёлок Шушенское он читал повесть «Казаки», в которой один из главных героев — Оленин.
Герой тоже отправлялся в ссылку, правда, в Кавказские горы. Фамилия героя и звучание «Ленин» очень похожи. Голенков считает, что имя могло родиться под влиянием этой книги.
Романтика или мифы?
Были и другие версии, которые рассказывают о любовном вдохновении Владимира Ильича. Многие говорили о влюбленностях будущего вождя, которые и определили его имя.
Упоминалась актриса из Мариинского театра Елена Зарецкая. Правда, эти версии выглядят больше как романтические легенды и не подтверждаются историческими фактами.
Необычные и даже фантастические версии
Есть и более странные рассказы. Например, если читать имя «Ленин» наоборот, получится «Нинел» — женское имя.
Некоторые связывают это с предположениями о личной жизни Ленина и его скрытых связях, но эти версии вызывают много споров и считаются сомнительными.
Ещё одна любопытная теория связывает псевдоним с немецким монастырём Kloster Lehnin под Потсдамом.
Там есть так называемое «Ленинское пророчество»: древний манускрипт, в котором говорится о будущем объединении Центральной и Восточной Европы.
Эта версия скорее похожа на легенду и не имеет серьёзных исторических доказательств.