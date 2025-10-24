Городовой / Город / Загородный проспект, 26: доходный дом с секретами из Петербурга XIX века в кадрах Балабанова
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Царском Селе продолжают возвращать к жизни исторические водоёмы: как идёт большая очистка Общество
Нахальство закончилось наручниками: в метро Петербурга арестован мигрант, приставший к школьнице Общество
44 дня на троне: почему Елизавета Петровна переписала правила коронации Общество
Что скрывала земля: на территории Красногвардейского района нашли шведские трубы XVII века Общество
«Эффект гуляния» на Мойке: как первый металлический подвесной мост изменил Петербург Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Загородный проспект, 26: доходный дом с секретами из Петербурга XIX века в кадрах Балабанова

Опубликовано: 24 октября 2025 16:15
Газовый фонарь
Загородный проспект, 26: доходный дом с секретами из Петербурга XIX века в кадрах Балабанова
Городовой ру

Этот дом подарил кино не только атмосферу, но и реальные декорации.

На Загородном проспекте, 26 стоит доходный дом в стиле эклектики. Его парадные хранят не только узоры плитки и лепнину XIX века, но и следы киносъёмок, которые неожиданно сделали дом частью кинематографической истории Петербурга.

Газовый фонарь

На одном из лестничных пролётов можно заметить газовый фонарь, установленный прямо на перилах. Он появился здесь в 1980-х во время съёмок фильма "Три женщины Достоевского".

Декораторы хотели создать атмосферу Петербурга XIX века — и фонарь идеально вписался в пространство парадной. После окончания съёмок его не сняли, и он остался как немой свидетель встречи архитектуры и кино.

Первые кадры Балабанова

В этих же стенах снимался дебютный фильм Алексея Балабанова "Счастливые дни". Лестницы и коридоры дома, мрачные и выразительные, прекрасно подошли режиссёру для создания философской атмосферы картины.

Так дом Дехтеринского оказался вписан в историю не только архитектуры, но и отечественного авторского кино.

Дом как герой

В этих фильмах дом был не просто декорацией. Его лестницы и коридоры создавали особое настроение и ту самую атмосферу старого Петербурга. Сегодня любой, кто заходит в парадные, может увидеть фонарь, оставшийся после съёмок, и пройти по лестницам, знакомым по кадрам кино.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще