Загородный проспект, 26: доходный дом с секретами из Петербурга XIX века в кадрах Балабанова

Этот дом подарил кино не только атмосферу, но и реальные декорации.

На Загородном проспекте, 26 стоит доходный дом в стиле эклектики. Его парадные хранят не только узоры плитки и лепнину XIX века, но и следы киносъёмок, которые неожиданно сделали дом частью кинематографической истории Петербурга.

Газовый фонарь

На одном из лестничных пролётов можно заметить газовый фонарь, установленный прямо на перилах. Он появился здесь в 1980-х во время съёмок фильма "Три женщины Достоевского".

Декораторы хотели создать атмосферу Петербурга XIX века — и фонарь идеально вписался в пространство парадной. После окончания съёмок его не сняли, и он остался как немой свидетель встречи архитектуры и кино.

Первые кадры Балабанова

В этих же стенах снимался дебютный фильм Алексея Балабанова "Счастливые дни". Лестницы и коридоры дома, мрачные и выразительные, прекрасно подошли режиссёру для создания философской атмосферы картины.

Так дом Дехтеринского оказался вписан в историю не только архитектуры, но и отечественного авторского кино.

Дом как герой

В этих фильмах дом был не просто декорацией. Его лестницы и коридоры создавали особое настроение и ту самую атмосферу старого Петербурга. Сегодня любой, кто заходит в парадные, может увидеть фонарь, оставшийся после съёмок, и пройти по лестницам, знакомым по кадрам кино.