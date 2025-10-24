Городовой / Город / Фасад Петербурга, получивший медаль: дом, где жили люди, меняющие город
Эксклюзив
Про Петербург
Фасад Петербурга, получивший медаль: дом, где жили люди, меняющие город

Опубликовано: 24 октября 2025 18:15
Дом
Фасад Петербурга, получивший медаль: дом, где жили люди, меняющие город
Городовой ру

Здесь медаль получила архитектура, но память оставили люди.

На Большом проспекте Петроградской стороны есть дом, который будто смотрит на город. Его портал охраняют каменные совы — символ мудрости и ночного зрения. Они пережили революции, обстрелы и реставрации и до сих пор следят за тем, как Петербург меняется.

Так и задумывал архитектор Иван Претро, когда в 1907 году создавал для вдовы Татьяны Путиловой дом в стиле северного модерна — строгий, монолитный, но с живой пластикой фасада.

Северный модерн с характером

Дом Путиловой — не просто образец моды начала XX века. Это один из тех домов, где стиль стал мировоззрением. Финские мотивы, гранит у основания, разновеликие окна и шершавый сланец — всё подчинено идее прочности и внутренней силы.

В 1912 году фасад был удостоен серебряной медали на городском конкурсе, а позже дом стал одной из икон Петроградской стороны.

Истории под крышей

Здесь жили и работали люди, изменившие город: хирург Юрий Джанелидзе, основатель НИИ скорой помощи; архитектор Николай Лансере; поэт Вадим Зоргенфрей. Дом будто притягивал талантливых людей — здесь жили врачи, архитекторы, поэты.

Архитектор Иван Претро не увидел, как его дом пережил эпоху.В 1937 году он был репрессирован — и сегодня только каменные совы помнят создателя.

Дом, который помнит

После реставрации 2012 года дом снова ожил: каменные совы очищены, майолика возвращена, а утраченную фигуру орла над эркером воссоздали по старым фото. Теперь он снова наблюдает город — тихо, из-под бровей арок и трещин.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
