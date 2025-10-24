Фасад Петербурга, получивший медаль: дом, где жили люди, меняющие город

На Большом проспекте Петроградской стороны есть дом, который будто смотрит на город. Его портал охраняют каменные совы — символ мудрости и ночного зрения. Они пережили революции, обстрелы и реставрации и до сих пор следят за тем, как Петербург меняется.

Так и задумывал архитектор Иван Претро, когда в 1907 году создавал для вдовы Татьяны Путиловой дом в стиле северного модерна — строгий, монолитный, но с живой пластикой фасада.

Северный модерн с характером

Дом Путиловой — не просто образец моды начала XX века. Это один из тех домов, где стиль стал мировоззрением. Финские мотивы, гранит у основания, разновеликие окна и шершавый сланец — всё подчинено идее прочности и внутренней силы.

В 1912 году фасад был удостоен серебряной медали на городском конкурсе, а позже дом стал одной из икон Петроградской стороны.

Истории под крышей

Здесь жили и работали люди, изменившие город: хирург Юрий Джанелидзе, основатель НИИ скорой помощи; архитектор Николай Лансере; поэт Вадим Зоргенфрей. Дом будто притягивал талантливых людей — здесь жили врачи, архитекторы, поэты.

Архитектор Иван Претро не увидел, как его дом пережил эпоху.В 1937 году он был репрессирован — и сегодня только каменные совы помнят создателя.

Дом, который помнит

После реставрации 2012 года дом снова ожил: каменные совы очищены, майолика возвращена, а утраченную фигуру орла над эркером воссоздали по старым фото. Теперь он снова наблюдает город — тихо, из-под бровей арок и трещин.