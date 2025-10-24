«Генератор случайных чисел» в нумерации: почему квартиры в Петербурге живут своей жизнью

Часто задаваемый вопрос, звучащий от туристов:

«Почему в центре Петербурга у квартир такая странная нумерация?»

На первом этаже может находиться квартира №20, на втором — №11, а на четвертом — №5. И таких парадоксов множество: где-то квартира №4 отсутствует вовсе, но есть №9, за которым следует №18, а затем — №25.

Возникает ощущение, будто номера квартир в исторических домах Петербурга определялись генератором случайных чисел. Но на самом деле, за этим хаосом скрывается своя, исторически обусловленная логика.

От особняков к доходным домам: Первоначальный порядок

Изначально во всех этих домах квартиры были пронумерованы последовательно и логично.

В Петербурге, за редкими исключениями, исторические здания делятся на два типа: особняки и доходные дома. В особняках, принадлежавших одному владельцу, деления на квартиры не было.

В доходных домах квартиры существовали, и зачастую их нумерация начиналась со второго этажа, поскольку первый этаж занимали коммерческие помещения — «конторы».

«Квартирный вопрос испортил людей»: Революционная перестройка

После Октябрьской революции ситуация кардинально изменилась. «Квартирный вопрос сильно испортил людей», — как говорил Воланд.

Квартиры начали активно «уплотнять», делить и дробить. Удобство для этого создавали наличие парадной и черной лестниц, позволявшие легко разделять жилплощадь, при этом номера квартир смещались.

Огромные 20-комнатные хоромы превращались в 4-5 коммуналок. Бывшие «конторы» и служебные помещения (кладовки, склады) также стали квартирами.

Чтобы пронумеровать их, проще было добавить новые номера, не меняя существующую нумерацию, что привело к появлению, например, квартиры №95 на первом этаже.

Обратный процесс: Новая волна сумятицы

В 1990-е годы начался обратный процесс — расселение коммуналок и их преобразование в полноценные большие квартиры. Это добавило еще больше путаницы.

Например, на одном этаже могли остаться квартиры №3 (изначальная), а коммуналка, занимавшая несколько комнат, могла получить номер 31, 32, 33, 34.

После расселения, вся коммуналка, став одной квартирой, могла получить номер, например, 31 или 34. В итоге на этаже оказывались квартиры №3 и №31 (или №34), вводя в полное замешательство любого, кто пытается разобраться в этой нумерации.

Таким образом, кажущийся хаос в нумерации квартир исторических домов Петербурга — это результат сложной истории, отражающей социальные и политические изменения, пережитые городом.