Городовой / Город / «Под старинной трубой»: как 100 лет истории уместились в одном кошельке в земле Петербурга
«Под старинной трубой»: как 100 лет истории уместились в одном кошельке в земле Петербурга

Опубликовано: 24 октября 2025 23:30
монеты
globallookpress/Belkin Alexey

Монетный парадокс на дне раскопок.

На месте бывшего Литовского замка, ныне перекрестка Мойки и Крюкова канала, продолжаются археологические исследования.

Специалисты Центра спасательной археологии обнаружили фрагменты посуды и стеклянные бутылки, но одна находка озадачила ученых. Это старинный кожаный кошелек.

«В траншее второй половины XIX века… прямо под старинной трубой был найден кожаный кошелек с симпатичным замочком. И внутри кошелька были найдены шесть монет разного времени от Анны Иоанновны до 50-х годов XIX века», — рассказал научный сотрудник Егор Блохин.

Сложно представить, как в одном кошельке оказались монеты, охватывающие более ста лет российской нумизматической истории. Эта находка остается загадкой для археологов.

Ранее у места, где стоял город Ниен, были найдены четырехсотлетние шведские трубы, ставшие экспонатами Музея археологии.

Автор:
Ксения Пронина
Город
