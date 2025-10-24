«Под старинной трубой»: как 100 лет истории уместились в одном кошельке в земле Петербурга

На месте бывшего Литовского замка, ныне перекрестка Мойки и Крюкова канала, продолжаются археологические исследования.
Специалисты Центра спасательной археологии обнаружили фрагменты посуды и стеклянные бутылки, но одна находка озадачила ученых. Это старинный кожаный кошелек.
«В траншее второй половины XIX века… прямо под старинной трубой был найден кожаный кошелек с симпатичным замочком. И внутри кошелька были найдены шесть монет разного времени от Анны Иоанновны до 50-х годов XIX века», — рассказал научный сотрудник Егор Блохин.
Сложно представить, как в одном кошельке оказались монеты, охватывающие более ста лет российской нумизматической истории. Эта находка остается загадкой для археологов.
Ранее у места, где стоял город Ниен, были найдены четырехсотлетние шведские трубы, ставшие экспонатами Музея археологии.