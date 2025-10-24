Казна не простила: в Петербурге арестован директор «Невского РЖА» по делу о махинациях с бюджетными средствами

В Санкт-Петербурге директор «Жилищного агентства Невского района» Андрей Соколов был отправлен под арест по решению Октябрьского районного суда.
Меру пресечения назначили в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Под стражей Соколов останется до 21 декабря.
По сведениям следственных органов, с 1 января 2023 года по 1 августа 2025 года директор агентства, Соколов и депутат муниципального образования «Оккервиль», а также руководитель организации «Невский Форт» и другие лица присвоили 3 520 572,17 рубля из бюджета.
Эти средства были выделены по контрактам для оплаты услуг круглосуточной охраны объектов на проспекте Обуховской Обороны и набережной реки Оккервиль.
В этот же период, с января по март 2023 года, следователи зафиксировали еще один эпизод с незаконным переводом 5 098 688,25 рубля на зарплаты фиктивным сотрудникам — дворникам Невского районного жилищного агентства.
Андрея Соколова задержали 22 октября. Обвинение в мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса ему предъявили официально; часть вины, как сообщили представители суда, он признал.
Расследование продолжается.