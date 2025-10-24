От Гераклов в звериных шкурах до викингов: что за необычные жители фасада дома Англареса в Петербурге

В Петербурге, городе, славящемся своей архитектурной изысканностью, есть здания, которые выделяются на общем фоне своей неординарностью.

Одним из таких является Дом С. Ф. Англареса, расположенный по адресу Саперный переулок, 13.

С точки зрения стиля — это чистейшая эклектика, воплощение архитектурного буйства, где соседствуют самые неожиданные элементы.

Архитектурный калейдоскоп: от скромности к излишествам

Здание было построено в 1880—1881 годах архитектором Павлом Петровичем Дейнеко для губернского секретаря Англареса. Первоначальный проект предполагал гораздо более скромный вид, с намеком на «диковатые» атланты.

Однако, в процессе строительства «аппетит заказчика рос и рос», что привело к появлению на фасаде множества элементов: кариатид, путти, раковин, маскаронов в виде львов и даже драконов.

Дом выглядит настолько странно, что вызывает противоречивые чувства.

«Гераклы» в звериных шкурах: Необычные атланты

Особое внимание заслуживают фигуры, поддерживающие портики и балконы — атланты. Однако, специалистов эти фигуры больше напоминают Гераклов, а постороннему наблюдателю — «каких-то викингов в звериных шкурах».

Один из них босой, другой — в странной обуви, что лишь добавляет загадочности этим мощным, но гротескным существам.

Эволюция дома: от парадного вида к «потрепанности»

За время своего существования дом претерпел изменения. Он утратил стеклянный купол, утратил красивый камин в парадной и балясины в форме морских коньков.

В результате приобрел тот «потрепанный вид», который наблюдается сегодня. В советское время здание служило местом проживания в коммунальных квартирах, а сейчас в нем располагаются офисы и частные квартиры.

Жители с историей

В разные периоды истории в этом доме проживали известные личности: министр путей сообщения М. И. Хилков, педагог А. Я. Трупчинская, актриса Н. И. Комаровская, ученый С. М. Рысс.

Эти люди, каждый по-своему, оставили след в истории, а дом продолжал хранить свои тайны.

«Так ужасно, что даже красиво»

Дом Англареса вызывает смешанные чувства:

«Он вызывает у меня противоречивые чувства, как говорится, это так ужасно, что даже красиво».

Его необычность, граничащая с китчем, притягивает взгляд, заставляя рассматривать детали снова и снова.

Этот дом — яркое напоминание о том, что архитектура может быть не только функциональной, но и вызывать сильные эмоции, споры и даже восхищение.

«И я все его рассматриваю и рассматриваю», — признается наблюдатель.

И, как отмечается, весь район вокруг дома также богат на интересные здания, что делает его достойным внимания ценителей архитектуры.