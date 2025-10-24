Городовой / Общество / Аншлаг на рельсах: Московский вокзал в 2025-м обслужил свыше 10 миллионов пассажиров
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Узкие дорожки и древний каменный узор: загадка лабиринта на острове Крутояр в Ленобласти Общество
«Под старинной трубой»: как 100 лет истории уместились в одном кошельке в земле Петербурга Город
«Генератор случайных чисел» в нумерации: почему квартиры в Петербурге живут своей жизнью Город
Казна не простила: в Петербурге арестован директор «Невского РЖА» по делу о махинациях с бюджетными средствами Общество
От Гераклов в звериных шкурах до викингов: что за необычные жители фасада дома Англареса в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Аншлаг на рельсах: Московский вокзал в 2025-м обслужил свыше 10 миллионов пассажиров

Опубликовано: 24 октября 2025 22:17
Задние
Аншлаг на рельсах: Московский вокзал в 2025-м обслужил свыше 10 миллионов пассажиров
Городовой ру

Более 9,1 миллиона человек выбрали путешествия на дальние расстояния по железной дороге.

С начала января по сентябрь 2025 года Московский вокзал перевез больше всего пассажиров среди железнодорожных гаваней Петербурга. За этот период через его залы прошли примерно 10,3 миллиона человек. Эти данные предоставила Октябрьская железная дорога.

На втором и третьем местах по объёму пассажиропотока оказались Балтийский и Финляндский вокзалы. Разница с лидером почти достигла 3 миллионов пассажиров: Балтийский обслужил 7,2 миллиона человек, а Финляндский — 7,1 миллиона.

Витебский вокзал за тот же период принял 4 миллиона путешественников, а Ладожский — 2,2 миллиона.

Пассажиры, совершающие дальние поездки, составили заметную часть потока — их число превысило 9,1 миллиона. Гораздо больше людей воспользовались пригородными маршрутами, их было свыше 21,7 миллиона.

Эти данные позволяют оценить структуру перевозок на железнодорожном транспорте города.

Ранее сообщалось, что Российские железные дороги перечислили почти 7 миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджеты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Крупные налоговые выплаты стали дополнительным вкладом компании в экономику региона.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».