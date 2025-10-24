Аншлаг на рельсах: Московский вокзал в 2025-м обслужил свыше 10 миллионов пассажиров

С начала января по сентябрь 2025 года Московский вокзал перевез больше всего пассажиров среди железнодорожных гаваней Петербурга. За этот период через его залы прошли примерно 10,3 миллиона человек. Эти данные предоставила Октябрьская железная дорога.
На втором и третьем местах по объёму пассажиропотока оказались Балтийский и Финляндский вокзалы. Разница с лидером почти достигла 3 миллионов пассажиров: Балтийский обслужил 7,2 миллиона человек, а Финляндский — 7,1 миллиона.
Витебский вокзал за тот же период принял 4 миллиона путешественников, а Ладожский — 2,2 миллиона.
Пассажиры, совершающие дальние поездки, составили заметную часть потока — их число превысило 9,1 миллиона. Гораздо больше людей воспользовались пригородными маршрутами, их было свыше 21,7 миллиона.
Эти данные позволяют оценить структуру перевозок на железнодорожном транспорте города.
Ранее сообщалось, что Российские железные дороги перечислили почти 7 миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджеты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Крупные налоговые выплаты стали дополнительным вкладом компании в экономику региона.