В Петербурге взялись за полномасштабную модель «Технологической долины»

ИТМО Хайпарк начал формировать концепцию будущей Технологической долины, сообщает ДП. Проект уже обсуждался на круглом столе в Совете Федерации, где речь шла о развитии информационных технологий в стране.
Территория будущей долины составит около 25 гектаров. Она будет связана с новым кампусом университета ИТМО.
Организаторы опираются на положительный опыт российских технопарков и институтов развития при планировании. Также рассматривается возможность тиражирования решений для других городов.
Проект предполагает создание индустриальных площадок, центра для стартапов, научных подразделений для крупных и средних компаний, офисов и ведущего университета.
Инфраструктуру намерены приспособить для современных потребностей технологических и инновационных направлений. В ближайшее время начнутся встречи и консультации с потенциальными участниками долины.
Организаторы подчеркивают, что при создании будут учтены лучшие отечественные практики.
Ранее сообщалось, что другая технодолина — «Невская дельта» — будет играть важную роль в развитии роботизации.