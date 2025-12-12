Городовой / Город / В Петербурге взялись за полномасштабную модель «Технологической долины»
В Петербурге взялись за полномасштабную модель «Технологической долины»

Опубликовано: 12 декабря 2025 09:15
ИТМО
В Петербурге взялись за полномасштабную модель «Технологической долины»
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look

В Петербурге планируется создать долину площадью 25 гектаров, которая будет связана с новыми зданиями Университета ИТМО.

ИТМО Хайпарк начал формировать концепцию будущей Технологической долины, сообщает ДП. Проект уже обсуждался на круглом столе в Совете Федерации, где речь шла о развитии информационных технологий в стране.

Территория будущей долины составит около 25 гектаров. Она будет связана с новым кампусом университета ИТМО.

Организаторы опираются на положительный опыт российских технопарков и институтов развития при планировании. Также рассматривается возможность тиражирования решений для других городов.

Проект предполагает создание индустриальных площадок, центра для стартапов, научных подразделений для крупных и средних компаний, офисов и ведущего университета.

Инфраструктуру намерены приспособить для современных потребностей технологических и инновационных направлений. В ближайшее время начнутся встречи и консультации с потенциальными участниками долины.

Организаторы подчеркивают, что при создании будут учтены лучшие отечественные практики.

Ранее сообщалось, что другая технодолина — «Невская дельта» — будет играть важную роль в развитии роботизации.

Автор:
Юлия Аликова
Город
