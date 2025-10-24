Городовой / Город / Часы ожидания и заторы: почему разводка мостов Петербурга — это боль, а не романтика
Часы ожидания и заторы: почему разводка мостов Петербурга — это боль, а не романтика

Опубликовано: 24 октября 2025 22:00
развод мостов
globallookpress/Роман Денисов

Архитектурный шедевр или ежедневная логистическая головоломка?

Петербург — город, где мосты играют не только архитектурную, но и жизненно важную роль транспортных артерий.

Каждую ночь сотни тысяч людей сталкиваются с разводкой мостов — событием, которое кажется романтичным, а на деле превращается в серьезную логистическую головоломку.

Разводка мостов — боль для жителей

С одной стороны, разводка мостов — это великолепное зрелище: стальные конструкции медленно поднимаются под ночным небом, огни отражаются в Неве. Но, с другой стороны — часы ожидания, транспортные пробки и опоздания.

В Петербурге разводят 12 мостов — от 30 минут до часа занимает этот процесс. Навигационный сезон длится с апреля по ноябрь, разводка начинается около полуночи.

Главные мосты с наиболее частой разводкой — Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Биржевой.

Как ориентироваться в расписании

График разводки в 2025 году уточнен и доступен на сайте «Мостотрест». Например, Дворцовый мост разводят с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55; Биржевой — два раза за ночь: 02:00–02:55 и 03:35–04:55.

Эти данные помогают жителям планировать перемещения и избегать застревания «на том берегу».

Что в таких случаях делают петербуржцы

Заранее продумывается маршрут с учетом расписания разводки мостов. Предпочтение отдается альтернативным маршрутам общественного транспорта, в том числе таким, как автобус № 6.

Рекомендуется иметь при себе термос с горячим чаем и теплую одежду на случай непогоды. При возможности целесообразно переходить мосты пешком до начала разводки.

Время ожидания используется для прогулок и посещения культурных мероприятий на набережных.

Реальные истории «застрявших»

Алексей из Центрального района поделился:

«Однажды не учел время разводки Биржевого моста, и два часа провел на остановке. Зато увидел рассвет, который обычно не замечаешь в суете».

Марина, студентка, рассказывала, как пришлось переплывать Неву на пароме из-за внезапной разводки Троицкого моста. А таксист Игорь советует:

«Учитесь заранее заряжать гаджеты и иметь зарядные устройства под рукой».

Почему разводка — необходима

Большие суда и круизные лайнеры просто не могут пройти под поднятыми мостами, поэтому разводка не прихоть, а жизненная необходимость.

Власти работают над минимизацией неудобств — улучшают освещение, информирование и альтернативные маршруты.

Автор:
Ксения Пронина
Город
