Петербуржец на даче вырастил самолет вместо тыквы: где искать самый необычный музей из хлама и советских артефактов

Дачный участок — это не просто место для отдыха и выращивания овощей, но и холст для самых смелых идей.

Петербуржец Андрей Карзубов, бывший военный, превратил свою дачу в настоящий музей стимпанка, который поражает воображение.

«Вход в новое»: От военной службы к полетам и творчеству

Андрей Карзубов, человек, чья жизнь тесно связана с небом, — бывший военный, преподаватель Училища им. Фрунзе, а ныне пилот-инструктор сверхлегких летательных аппаратов.

Однако, помимо полетов, его страсть — создание музея механических игрушек, или, как он сам называет свое детище, музея стимпанка. И главная площадка для этого проекта — его дачный участок под Петербургом.

«Как известно, русский человек сумеет найти выход из любой ситуации. Я же нашел еще и вход в совершенно новое для себя», — шутит Андрей.

АН-2 на дачном участке: Экспонат с историей

Проезжая по Волхонскому шоссе, трудно не притормозить, заметив из-за забора нос старого самолета. Это не муляж, а легендарный Ан-2, активно эксплуатировавшийся в советское время на местных авиалиниях.

Будь он в летной готовности, дачного участка Андрея Карзубова могло бы хватить для взлета.

Но вместо взлетно-посадочной полосы за невысоким забором скрывается небольшой участок.

Гости, переступая порог, оказываются в ином мире: дорожки в виде железнодорожных путей, аисты из деталей мопедов и множество других необычных арт-объектов. Теперь главным экспонатом здесь стал именно старенький Ан-2.

«Как он оказался на участке? Я бы хотел сохранить интригу. Могу сказать, что достался он мне разобранным на части. Собирал я его уже здесь», — делится Андрей.

«Лаборатория» и «паноптикум»: Необычные находки

Необычные предметы — отличительная черта участка Карзубова. Старый пылесос «Ракета» стал «космическим кораблем» для игрушечной крысы, а двигатель от мопеда — настольной лампой с часами и градусником.

Восстановленный телевизор «КВН» с увеличительной линзой демонстрирует современные сериалы. Дом Андрея — это настоящая «огромная лаборатория», рабочий кабинет — «настоящий паноптикум».

В гараже и подсобке «живут» переделанные ретроавтомобили — «Жигули», «Москвичи», «Волги», а также мотоцикл Деда Мороза.

«Замок, готовый бороздить просторы детства»

Когда в доме перестало хватать места для творчества, родилась идея создать музей. На участке уже возведен каркас двухэтажного здания, рядом стоит самолет.

«Здесь будет музей механической игрушки. Сверху появится башня со шпилем и часами, а внизу – огромные колеса от трактора “Кировец”. И тогда будет казаться, что еще мгновение, и этот маленький замок вот-вот отправится бороздить сухопутные просторы земель нашего детства», — описывает свое видение Андрей Карзубов.

Изобретателю иногда помогают друзья и знакомые, которые знают о его увлечениях. Так, недавно соседи подарили мотоцикл «Урал» с коляской.